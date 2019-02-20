Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Yıkımlar Devam Ediyor

Kapadokya'da Yıkımlar Devam Ediyor

11 dakika önce

Kapadokya'da yıkımlar devam ediyorNEVŞEHİR - Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Zelve ören yerinde bulunan bağ evi Avanos Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Kapadokya'da yıkımlar devam ediyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Zelve ören yerinde bulunan bağ evi Avanos Belediyesi ekiplerince yıkıldı.
Avanos Belediyesi ekipleri tarafından Zelve ören yerlerinde bulunan ve birinci derece sit alanı olduğu öğrenilen bölgede kaçak olarak yapılan bağ evi yıkıldı. Avanos Belediyesi ekipleri tarafından bağ evinin yıkımı yaklaşık bir saat boyunca devam etti.
Avanos ilçesine bağlı Zelve ören yerinde bulunan kaçak yapının yıkımıyla birlikte bugüne kadar yapılan yıkım sayısı 10'a ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:08 Kaynak: İHA

Nevşehir, Avanos Belediyesi, Avanos, Kapadokya, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Görev Yerine Giden Öğretmen Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti Türk Mucitlerin Ürettiği Kumaşı Alman Ordusu Kullanıyor

Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları İçin Muayene Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:19:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Yıkımlar Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]