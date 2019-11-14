Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da yürüyüş yolunu yakan şahıs yakalandı
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Kapadokya'da yürüyüş yolunu yakan şahıs yakalandı

6 saat önce

Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerlerinden biri olan Ürgüp-Üç Güzeller mevkisinde evlenme teklifinde bulunmak isterken yangına neden olan şahıs yakalandı.

Kapadokya'da yürüyüş yolunu yakan şahıs yakalandı, System.String[]

Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerlerinden biri olan Ürgüp-Üç Güzeller mevkisinde evlenme teklifinde bulunmak isterken yangına neden olan şahıs yakalandı.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Ürgüp-Üç Güzeller'de kız arkadaşına evlilik teklifi eden bir kişi burada bulunan ahşap yürüyüş yolunu yakmıştı. Jandarma meydana gelen olayla ilgili başlatmış olduğu geniş çaplı soruşturma sonrasında güvenlik ve MOBESE kameralarından elde ettiği görüntülerden yola çıkarak olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın Aksaray'dan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine nişanlısına evlilik teklifi yapmak için geldiğini burada organizasyon için mum ve volkan yaktığı esnada meydana geldiğini anlattığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Türkiye, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:34 Kaynak: İHA
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