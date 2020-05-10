Kapadokya'daki at ve develer otlaklarda sakin günlerin tadını çıkarıyor - Son Dakika

Kapadokya bölgesinde, peribacaları arasında turistlere yönelik turlarda kullanılan at ve develer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde yaşanan sakinliğin tadını otlaklarda çıkarıyor.



İlginç kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bilinen Kapadokya bölgesi, bir haftadır etkili olan yağışların ardından adeta yeşile büründü.



Hafta sonu güneşin yüzünü göstermesiyle bölgede turizmin hizmetinde kullanılan deve ve atlar, sahipleri tarafından otlanmaları için araziye bırakıldı.



Bölgeyi keşfe çıkmak isteyen yerli ve yabancı konukları sırtlarında taşıyan deve ve atlar, Kılıçlar ve Güllüdere vadilerinde yeşillikler içinde güzel görüntü oluşturdu.



Turistlere yönelik at turu düzenleyen bir firmanın yöneticisi Mehmet Uçman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharın renklerine bürünen Kapadokya'daki turistik merkezlerin, tarihinin en sessiz dönemini yaşadığını belirtti.



Bölgenin kısa sürede normale dönmesini beklediklerini dile getiren Uçman, sahibi olduğu atları bu süreçte araziye bırakarak yeşil alanların keyfini çıkarmalarını sağladığını söyledi.