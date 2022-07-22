Kapadokya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali", Anadolu Ateşi'nin gösterisi ve Rumen şarkıcı Alexandra Stan konseri ile devam etti.
Nevşehir'in Göreme beldesindeki festivale çeşitli ülkelerden katılan sıcak hava balonları, akşam saatlerinde etkinlik alanındaki yerlerini aldı.
Havanın kararmasıyla balonlar ışık gösterisine başlarken, oluşturulan platformda Anadolu Ateşi sahne aldı.
Festivale katılanlar, grubun sahne performansını uzun süre alkışladı.
Program, daha sonra Rumen şarkıcı Alexandra Stan'ın konseriyle devam etti.
Festival, sabah erken saatlerde figürlü balonların gösteri uçuşu ile sürecek.
Son Dakika › Güncel › Kapadokya'daki 'BALONFEST 2022'de dans gösterisi ve konser düzenlendi - Son Dakika