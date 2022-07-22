Kapadokya 'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali", Anadolu Ateşi'nin gösterisi ve Rumen şarkıcı Alexandra Stan konseri ile devam etti.

Kaynak: AA

Kapadokya, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kapadokya'daki 'BALONFEST 2022'de dans gösterisi ve konser düzenlendi - Son Dakika

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