Kapadokya'daki butik otele ödül - Son Dakika
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Kapadokya'daki butik otele ödül

11.05.2022 15:26
Kapadokya'daki butik otele ödül

Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki bir butik otel, seyahat sitesi Tripadvisor tarafından dünyanın en sıra dışı oteli seçildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki bir butik otel, seyahat sitesi Tripadvisor tarafından dünyanın en sıra dışı oteli seçildi.

Kayakapı Premium Caves Cappadocia'nın sahipleri Yakup Dinler ve Mehmet Dinler, otelin konferans salonunda basın toplantısı düzenledi.

Yakup Dinler, dünyanın güvenilir otel ve seyahat değerlendirme sitesi Tripadvisor tarafından açıklanan ödüller kapsamında, dünyanın en sıra dışı oteli unvanının yanı sıra dünyanın ve Avrupa'nın en lüks 3'ncü oteli, dünyanın en iyi 6'ncı oteli, Avrupa'nın en iyi 4'ncü oteli ödüllerine de layık görüldüklerini belirtti.

Yakup Dinler, aile olarak uzun yıllardır turizm alanında varlık gösterdiklerini, edinilen tecrübelerle konuklarına en iyi hizmeti sunabilmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Mutluyuz, gururluyuz bu bir ekip işi. Umarım aldığımız bu ödüller Türkiye ve Kapadokya turizmine, Ürgüp ilçemize faydalar sağlar. İnsanlar merak edip buraya geldiğinde bizde yer yoksa komşu otelde kalır. Güzel bir işe imza attık." dedi.

Dinler, ilçede terk edilmiş eski bir mahalleyi restore edip, bazıları taş yapı, bazıları ise kayadan oyma odalardan oluşan otel yerleşkesine dönüştürdüklerini, 2013 yılında hizmete başladıkları sözlerine ekledi.

Mehmet Dinler de Kapadokya ve Türkiye turizmine değer katmaktan dolayı mutluluk duyduklarını, daha fazla konuk memnuniyeti sağlamak adına gayretlerinin süreceğini dile getirdi.

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Dünyanın en iyi 10 otelinden ikisi Türkiye'den Dünyanın en iyi 10 otelinden ikisi Türkiye'den Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim Merkezi'nden Ürgüp'te resim sergisi Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim Merkezi'nden Ürgüp'te resim sergisi

Mehmet Dinler, Kapadokya, Nevşehir, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya'daki butik otele ödül - Son Dakika


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