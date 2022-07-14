Kapadokya'daki müze ve ören yerleri FPV Dron ile görüntülendi - Son Dakika
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Kapadokya'daki müze ve ören yerleri FPV Dron ile görüntülendi

14.07.2022 13:08

Kurban Bayramı'nda çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesindeki peribacaları, sıcak hava balon turları ile at ve ATV arazi aracıyla turlara katılanlar FPV dron ile görüntülendi.

Kurban Bayramı'nda çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesindeki peribacaları, sıcak hava balon turları ile at ve ATV arazi aracıyla turlara katılanlar FPV dron ile görüntülendi.

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini Kurban Bayramı tatilinde 83 bin 766 kişi gezdi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini Kurban Bayramı süresince 83 bin 766 kişi ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.

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Kayaşehir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı Kayaşehir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini bayram tatilinde 83 bin 766 kişi ziyaret etti Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini bayram tatilinde 83 bin 766 kişi ziyaret etti
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Kapadokya, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'daki müze ve ören yerleri FPV Dron ile görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapadokya'daki müze ve ören yerleri FPV Dron ile görüntülendi - Son Dakika
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