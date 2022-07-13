Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini bayram tatilinde 83 bin 766 kişi ziyaret etti

Açıklamada, "UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Türkiye 'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini Kurban Bayramı süresince 83 bin 766 kişi ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda Kapadokya'nın çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladığı belirtildi.

Kapadokya 'daki müze ve ören yerlerini Kurban Bayramı tatilinde 83 bin 766 kişi gezdi.

Kaynak: AA

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