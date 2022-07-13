Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini bayram tatilinde 83 bin 766 kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini bayram tatilinde 83 bin 766 kişi ziyaret etti

13.07.2022 17:18
Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini bayram tatilinde 83 bin 766 kişi ziyaret etti

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini Kurban Bayramı tatilinde 83 bin 766 kişi gezdi.

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini Kurban Bayramı tatilinde 83 bin 766 kişi gezdi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda Kapadokya'nın çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladığı belirtildi.

Açıklamada, "UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini Kurban Bayramı süresince 83 bin 766 kişi ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR
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Kapadokya'ya, 4 günde 83 bin ziyaretçi Kapadokya'ya, 4 günde 83 bin ziyaretçi Gençler Kapadokya'da ücretsiz konaklayacak Gençler Kapadokya'da ücretsiz konaklayacak
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Kapadokya, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini bayram tatilinde 83 bin 766 kişi ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini bayram tatilinde 83 bin 766 kişi ziyaret etti - Son Dakika
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