Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı yüzde 54 arttı - Son Dakika
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Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı yüzde 54 arttı

05.04.2022 10:59

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinde ziyaretçi sayısı, yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 54 artışla 305 bin 275'e ulaştı.

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinde ziyaretçi sayısı, yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 54 artışla 305 bin 275'e ulaştı.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle turistlerin ilgisini çeken Nevşehir'deki turizm merkezi Kapadokya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki sakin süreci geride bırakmaya başladı.

Bu yıl ocak, şubat ve martta bölgedeki müze ve ören yerlerine giriş sayısı, geçen yıla kıyasla artış gösterdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yılın ilk çeyreğinde 197 bin 541 ziyaretçi sayısına ulaşılan müze ve ören yerleri, bu yıl yaklaşık yüzde 54 artışla 305 bin 275 kez ziyaret edildi.

Yılın ilk çeyreğinde ziyaretçi sayıları Göreme Açık Hava Müzesi'nde 94 bin 642, Zelve Ören Yeri'nde 93 bin 793, Kaymaklı Yeraltı Şehri'nde ise 51 bin 144 olarak kayıtlara geçti.

Ramazan Bayramında bölgede yüzde 100'e yakın doluluk bekleniyor

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle kısıtlamaların olduğu 2020 ve 2021 yılı turizm sezonuna kıyasla bu yılın oldukça hareketli geçeceğine inandığını belirtti.

Kapadokya'nın yerli ve yabancılar için cazibe merkezi olduğunu dile getiren Durmaz, şunları kaydetti:

"2020 ve 2021 yılı pandemi süreciyle geçti. 2022'ye girerken Ukrayna- Rusya savaşı turizmi etkiledi ama Kapadokya'ya ve ülkemize gelen turistlerin sayısının pandemi sürecini geride bırakmamız nedeniyle gün gün arttığını görüyoruz. Güney Amerika ve Avrupa'dan beklediğimiz misafirleri bu yıl daha çok göreceğiz. Turizmin Rusya-Ukrayna savaşına rağmen avantajlı hale dönüşeceğine, bu yıl turist sayısında istenilen rakamlara ulaşacağımıza inanıyorum. Kapadokya yerli turistlerin de gözdesi. Ara tatil ramazan ayına denk geliyor ama bayramda yoğunluk olacaktır. Ramazan Bayramı tatilinde bölgede yüzde 100'e yakın doluluk bekliyoruz."

Bölgedeki müze ve ören yerlerinde ziyaretçi sayısı, 2020'de 322 bin 894, 2019'da 440 bin 686, 2018'de 383 bin 862, 2017'de 168 bin 478, 2016'da 182 bin 192 olarak kaydedilmişti.

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı yüzde 54 arttı
Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı yüzde 54 arttı
Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı yüzde 54 arttı

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Kaynak: AA

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