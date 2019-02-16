Kapadokya'daki Otel Yıkımı Tamamlandı
1 saat önce
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde Peribacaları'na yakın mesafede yapılan otel inşaatının yıkımı tamamlandı.
Nevşehir
'in merkez ilçeye bağlı Göreme
beldesinde Peribacaları'na yakın mesafede yapılan otel inşaatının yıkımı tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Göreme'de yapılan otel inşaatının yıkım kararının alınmasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri tarafından yıkımına başlandı. Ekiplerin çalışmasının ardından Peribacaları'nın yakınına yapılmak istenen otel inşaatının yıkımı tamamlandı.
(Coşkun Sağlamdin/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:31 Kaynak: İHA
Göreme'de Yıkım Yapılacak Yerin Sahibi: İmar Barışı İçin 36 Bin TL Ödedim
Erdoğan'ın S-400 Açıklamasına ABD'den Cevap: Seyirci Kalmayız
Tanzim Satış Sonrası Fiyatı Düşmeyen Tek Sebze, Sivri Biber Oldu
Üretici ve Yatırımcıya 1,5 Milyar Liralık Hibe Paketi