Son Dakika Haberleri: Kapadokya'daki Otel Yıkımı Tamamlandı

Kapadokya'daki Otel Yıkımı Tamamlandı

1 saat önce

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde Peribacaları'na yakın mesafede yapılan otel inşaatının yıkımı tamamlandı.

Kapadokya'daki Otel Yıkımı Tamamlandı, System.String[]
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde Peribacaları'na yakın mesafede yapılan otel inşaatının yıkımı tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Göreme'de yapılan otel inşaatının yıkım kararının alınmasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri tarafından yıkımına başlandı. Ekiplerin çalışmasının ardından Peribacaları'nın yakınına yapılmak istenen otel inşaatının yıkımı tamamlandı.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:31 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Göreme'de Yıkım Yapılacak Yerin Sahibi: İmar Barışı İçin 36 Bin TL Ödedim Erdoğan'ın S-400 Açıklamasına ABD'den Cevap: Seyirci Kalmayız

Tanzim Satış Sonrası Fiyatı Düşmeyen Tek Sebze, Sivri Biber Oldu Üretici ve Yatırımcıya 1,5 Milyar Liralık Hibe Paketi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 15:09:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapadokya'daki Otel Yıkımı Tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]