Kapadokya'daki Otel Yıkımı Tamamlandı
59 dakika önce
Kapadokya'daki otel yıkımı tamamlandıNEVŞEHİR - Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacalarına yakın mesafede yapılan otel inşaatının yıkımı tamamlandı.
Kapadokya
'daki otel yıkımı tamamlandı
NEVŞEHİR - Nevşehir
'in merkez ilçeye bağlı Göreme
beldesinde peribacalarına yakın mesafede yapılan otel inşaatının yıkımı tamamlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Göreme'de yapılan otel inşaatının yıkım kararının alınmasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri tarafından yıkımına başlandı. Ekiplerin çalışmasının ardından peribacalarının yakınına yapılmak istenen otel inşaatının yıkımı tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:13 Kaynak: İHA
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