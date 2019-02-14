Kapadokya'daki Otel Yıkımına Ara Verildi

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde inşaat halindeki otelin yıkımına ara verildi.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde inşaat halindeki otelin yıkımına ara verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacalarının yanındaki otel inşaatının yıkılmasına karar verilmesinin ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, öğle saatlerinde yıkıma başlamıştı. Otel inşaatının bir kısmının yıkılmasının ardından ekipler otel yıkım çalışmalarına ara verdi. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri tarafından otel yıkımının yarın devam edeceği öğrenildi.



(Coşkun Sağlamdin/İHA)

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