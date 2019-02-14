Son Dakika Haberleri: Kapadokya'daki Otel Yıkımına Ara Verildi

Kapadokya'daki Otel Yıkımına Ara Verildi

53 dakika önce

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde inşaat halindeki otelin yıkımına ara verildi.

Kapadokya'daki Otel Yıkımına Ara Verildi, System.String[]
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde inşaat halindeki otelin yıkımına ara verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacalarının yanındaki otel inşaatının yıkılmasına karar verilmesinin ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, öğle saatlerinde yıkıma başlamıştı. Otel inşaatının bir kısmının yıkılmasının ardından ekipler otel yıkım çalışmalarına ara verdi. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri tarafından otel yıkımının yarın devam edeceği öğrenildi.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:51 Kaynak: İHA

Nevşehir, Göreme, Güncel
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