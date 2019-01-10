Kapadokya'daki Turist Sayısında Tarihi Rekor

BEHÇET ALKAN - Türkiye
'nin doğa, tarih ve kültürel zenginlikleriyle tanınan turizm merkezi Kapadokya
'yı 2018 yılında ziyaret eden turist
sayısı, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 34 artarak 2 milyon 949 bin 542 oldu.
Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, butik otelleri ve sıcak hava balon turuyla ünlü bölgenin, eşsiz güzelliklerini görmeye gelenlerin sayısında rekor artış yaşandı.
AA muhabirinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, 2013'te 2 milyon 689 bin 949, 2014'te 2 milyon 851 bin 543, 2015 yılında 2 milyon 608 bin 73, 2016'da 1 milyon 493 bin 493, 2017'de 2 milyon 206 bin 372 turistin ağırlandığı bölge, geçen yıl 2 milyon 949 bin 542 ziyaretçiyi konuk ederek, bu alanda kendi rekorunu kırdı.
Bölgeyi ziyaret eden turist sayısında, 2016 yılına oranla yaklaşık yüzde 97 artış gerçekleşti. 2018'de bölge en çok ziyaretçiyi 412 bin 559 rakamı ile ağustosta ağırladı. Yıl boyunca en çok turist ağırlayan merkezlerin başındaki Göreme
Açık Hava Müzesi'ni 1 milyon 105 bin 693, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 532 bin 396, Hacıbektaş
Veli Müzesi'ni 443 bin 160 ve Derinkuyu
Yeraltı Şehri'ni 381 bin 726 yerli ve yabancı turist gezdi.
2019'da 3 milyondan fazla turist bekleniyor Nevşehir
Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Yunus Ünal, 2019 yılında bölgeye gelecek turist sayısında artış beklendiğini, il genelindeki konaklama tesislerinin yetersiz kalması durumunda, ziyaretçilerin çevre illerdeki otellerde geceledikten sonra Kapadokya'ya getirilebileceğini belirtti.
Ünal, şöyle konuştu:
"Kapadokya, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından birisi. Geçen yıl bölgeyi 3 milyona yakın turist ziyaret etti. Bölgeye gelen turistler çeşitli aktivitelere katıldı. Sadece sıcak hava balon turuna katılım 500 binin üzerinde gerçekleşti. 2019 yılında, 3 milyondan fazla turist bekliyoruz. Önümüzdeki sezon turizm alanında Kapadokya'nın çok daha ivme kazanacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla il genelindeki oteller yetersiz kalmaya başlayacaktır, bu yıl bazı konuklarımızın Kayseri
ve Niğde
gibi yakın illerde konaklatılması düşünülüyor."
Son beş yılda bölgeyi ziyaret eden turist sayıları şöyle:
| Dönem
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| Ocak
| 92 bin 879
| 91 bin 956
| 45 bin 960
| 44 bin 532
| 102 bin 540
| Şubat
| 111 bin 577
| 117 bin 541
| 55 bin 840
| 51 bin 405
| 110 bin 289
| Mart
| 175 bin 257
| 155 bin 66
| 80 bin 392
| 72 bin 541
| 172 bin 33
| Nisan
| 276 bin 924
| 254 bin 868
| 149 bin 627
| 196 bin 827
| 320 bin 287
| Mayıs
| 361 bin 670
| 365 bin 317
| 226 bin 348
| 322 bin 17
| 280 bin 246
| Haziran
| 243 bin 106
| 226 bin 227
| 114 bin 563
| 220 bin 972
| 250 bin 960
| Temmuz
| 218 bin 177
| 270 bin 841
| 162 bin 505
| 264 bin 702
| 309 bin 850
| Ağustos
| 507 bin 45
| 412 bin 270
| 222 bin 588
| 324 bin 686
| 412 bin 559
| Eylül
| 285 bin 653
| 282 bin 31
| 164 bin 996
| 242 bin 848
| 320 bin 696
| Ekim
| 302 bin 126
| 227 bin 787
| 135 bin 473
| 205 bin 621
| 324 bin 375
| Kasım
| 161 bin 873
| 125 bin 927
| 80 bin 164
| 139 bin 177
| 203 bin 905
| Aralık
| 115 bin 256
| 78 bin 242
| 55 bin 37
| 121 bin 44
| 141 bin 802
| Toplam:
| 2 milyon 851 bin 543
| 2 milyon 608 bin 73
| 1 milyon 493 bin 493
| 2 milyon 206 bin 372
| 2 milyon 949 bin 542