Kapadokya'daki turizmciler koronavirüs süreci sonrasından umutlu - Son Dakika
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Kapadokya'daki turizmciler koronavirüs süreci sonrasından umutlu

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs sürecinin ardından tatilcilerin az sayıda kişinin konakladığı otelleri tercih edeceğinin öngörülmesi, çok sayıda modern butik otelin yer aldığı Kapadokya'daki turizmcileri umutlandırdı.

Kapadokya'daki turizmciler koronavirüs süreci sonrasından umutlu, System.String[]

Yeni tip koronavirüs sürecinin ardından tatilcilerin az sayıda kişinin konakladığı otelleri tercih edeceğinin öngörülmesi, çok sayıda modern butik otelin yer aldığı Kapadokya'daki turizmcileri umutlandırdı.

Turizm Otel Yöneticiler Derneği (TUROYD) İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Nevşehir İl Temsilcisi Nazif Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede gösterilen başarı sayesinde, turizm merkezlerinde yaz aylarından itibaren kıpırdanmaların başlayacağını belirtti.

Koronavirüsün turizm açısından değerlendirildiğinde bazı geleneklerin ve seyahat alışkanlıklarının değişeceğine inandığını dile getiren Demir, insanların büyük oteller yerine daha küçük ve kabalıktan uzak işletmeleri tercih edeceğini düşündüğünü söyledi.

Kapadokya'nın bu anlamda en çok tercih edilen merkezler arasında yer alacağını ifade eden Demir, "Dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle turizmde, daha küçük işletmelerin ön plana çıkıp tercihte ilk sıralara oturacağı görülüyor. Tüketicilerin önceliği sağlık olacağı için daha az insanın bulunduğu işletmelerde tatil ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamaya yöneleceklerdir. Kapadokya bölgesi bu konuda çok şanslı. Bölgede son yıllarda artan butik oteller tercihte ön plana çıkacak." diye konuştu.

İşletmeler konukları için özel hazırlıklar yapıyor

Konukların sağlıklı bir ortamda tatil yapabilmeleri için işletmelerin de çeşitli tedbirlerle hazırlık yaptıklarını, tek kullanımlık çarşaf, kişiye özel hijyen paketi gibi yeni uygulamalara imza atacaklarını aktaran Demir, şöyle devam etti:

"Bireysel hijyen koşulları çok önemli. Bu yüzden personelimizin ve işletmenizin verimli hizmet sunabilmesi için hazırlıklar yapıyoruz. Hijyene yönelik sistemi işletmeye monte edip, gelen misafirlerimizi sağlıklı ve kaygıları yok edecek bir düzenlemeyle ağırlamaya başlayacağız. Konuklarımız, kapıya geldiği andan itibaren dezenfekte çalışmalarına bizzat şahit olacak. Dezenfekte tünelinden geçerek otele girecekler, kişiye özel hijyen paketi verilecek. Dokunmak yerine otomat kullanılarak psikolojik rahatlık sağlaması için düzenleme yapıyoruz. Bu hazırlıklarımızın bize faydalı şekilde döneceği düşüncesindeyim."

"Bu süreç Kapadokya'yı olumlu yönde etkileyecektir"

Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Meclis Üyesi Abdullah İnal ise bölge turizminin yaz aylarında toparlanacağına inandığını anlattı. En iyi dönemin ise sonbahar aylarında yaşanacağına dair öngörüde bulunan İnal, şunları söyledi:

"Eylül-ekim döneminde Asya ülkelerinden taleplerin geleceğini düşünüyoruz. Kapadokya'yı çok iyi tanıyıp sevdikleri için bölgenin ilk misafirlerinin Asya ülkelerinden olmasını bekliyoruz. 2020 yılı için umutlarımızı kaybetmedik. Daha güçlü bir Türkiye ve turizm sektörü gelecektir. Butik otellere olan ilginin yükseleceğini düşünüyoruz. Artık insanlar kalabalıkların bulunduğu yerleri fazla tercih etmeyecektir. Bu süreç Kapadokya'yı olumlu yönde etkileyecektir."

Yeni dönemle ilgili hazırlıkların şimdiden yapılması gerektiğini vurgulayan İnal, Batı ülkelerine kıyasla Türkiye'nin bu süreci çok daha rahat atlatacağını kaydetti.

Koronavirüs, Kapadokya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 11:10 Kaynak: AA


Son Dakika

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