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Kapadokya'daki yabancı turistler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kapadokya'daki yabancı turistler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

21.12.2021 12:35
Kapadokya'daki yabancı turistler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kapadokya bölgesini ziyaret eden yabancı turistler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kapadokya bölgesini ziyaret eden yabancı turistler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Arkadaşlarıyla fotoğrafları inceleyen Dubaili turist Budoor Matar, haber kategorisinde Neal Water'in "Ormanın acı rengi", yaşamda Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne", sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Renkli açılış" fotoğraflarına oy verdi.

ABD'li turist Micahel Laux haber kategorisinde Anton Brink'in "Uyuyan yanardağ faaliyete geçti", yaşamda Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne", sporda da Sefa Karacan'ın "Renklerin dansı" fotoğraflarını seçti.

Kanadalı turist kendi ülkesine ait fotoğrafı seçti

Kanadalı turist Luis Ardiles haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Rüzgarın cambazları" fotoğrafını seçerken, sporda Mert Alper Derviş'in Kanada'nın Alberta eyaletindeki Banff Ulusal Parkı'nda kaydettiği "Donmuş gölde buz hokeyi", yaşamda ise Mehmet Eser'in "Sisin sakladığı şehir" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların hepsinin de etkileyici olduğunu belirten Ardiles, kendi ülkesine ait bir fotoğrafa oy vermenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kanadalı turistlerden Karina Mejias da haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı fotoğrafını, yaşamda Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam", sporda ise Burak Akbulut'un "Boğa güreşi okulu" fotoğraflarını beğendi.

Yaşam kategorisinde oyladığı fotoğrafın kendisini sarstığını ifade eden Mejias, " Bangladeş'te bir kadın bir sürü çöp içinde hayat mücadelesi veriyor. Bu fotoğraf dünyanın nasıl dengesiz bir durumda olduğunu gösteriyor. Bu şekilde yaşayan insanlar var. Bence dünya herkes için daha yaşanabilir olmalı." diye konuştu.

Kapadokya'daki yabancı turistler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Kapadokya'daki yabancı turistler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Kapadokya'daki yabancı turistler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Kapadokya'daki yabancı turistler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Kapadokya'daki yabancı turistler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya'daki yabancı turistler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapadokya'daki yabancı turistler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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