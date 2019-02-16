Son Dakika Haberleri: Kapadokya'daki Yapıların Yıkılması

Kapadokya'daki Yapıların Yıkılması

40 dakika önce

Peribacalarının yakınında bulunan ve yıkım kararı alınan 15 yapıdan ilkinin yıkımına başlandı.

Kapadokya'daki Yapıların Yıkılması, System.String[]
Peribacalarının yakınında bulunan ve yıkım kararı alınan 15 yapıdan ilkinin yıkımına başlandı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın açıklamasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri, yıkımı gerçekleştirilecek yapıların bazılarının bulunduğu Göreme'ye sevk edildi.

Ekipler, iş makineleriyle ilk olarak Göreme beldesinde Ozanlar Vadisi girişindeki bir restoranda çalışmaya başladı. İş makineleriyle bahçe duvarını yıkan ekipler, daha sonra restoran olarak kullanılan bölüme geçti.

İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Ramazan Çiftçi, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici ve Nevşehir Müze Müdürü Murat Gülyaz da çalışmaları yerinde takip ediyor.

Göreme beldesinde 11, Ürgüp'te 2 ve Uçhisar ile Avanos'ta birer yapı yıkılacak.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacağını belirtmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:46 Kaynak: AA

İlhami Aktaş, Göreme, Nevşehir, Güncel
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