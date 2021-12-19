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Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı - Son Dakika

Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı

19.12.2021 18:01

Amasya'da Kapadokya'dan dönen bir turizm şirketine ait midibüs, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi. Kazada 27 kişi yaralandı.

Amasya- Çorum kara yolu Kaleboğazı mevkisinde saat 16.45 sıralarında meydana gelen olayda, Kapadokya'dan dönen Doğan Sarı idaresindeki 52 ABJ 427 plakalı turizm şirketine ait midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Kapadokya'dan tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı

27 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre midibüste bulunan 27 kişi, yaralandı. Kaza yapanların yardımına koşan çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı
Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı
Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı
Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı
Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı

Kapadokya, Midibüs, Turizm, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı - Son Dakika
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