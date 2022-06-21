Kapadokya'dan hoş koku ve sağlık yayılıyor - Son Dakika
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Kapadokya'dan hoş koku ve sağlık yayılıyor

21.06.2022 12:38

Kapadokya'dan hoş koku ve sağlık yayılıyorYayım Projesi çerçevesinde desteklenen ve Uçhisar Belediyesinin ortağı olduğu 'Kapadokya'dan hoş koku ve sağlık yayılıyor' projesi uygulanmaya başlandı.

Kapadokya'dan hoş koku ve sağlık yayılıyor

NEVŞEHİR Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Konya Ovası Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokolle KOP Tarımsal Eğitim-Yayım Projesi çerçevesinde desteklenen ve Uçhisar Belediyesinin ortağı olduğu 'Kapadokya'dan hoş koku ve sağlık yayılıyor' projesi uygulanmaya başlandı.

Proje ile ilgili açıklamada bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş; "Lavanta bitkisi, 1 metreye kadar boylanabilen, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitkidir. Bitkinin ekonomik olarak kullanılan kısmı çiçekleridir. Lavantadan elde edilen uçucu yağ, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisidir. Lavantanın uçucu yağı en fazla kozmetik ve parfüm sanayinde kullanılmaktadır. Bunun yanında güzel kokusu nedeniyle endüstri alanında sabun ve benzeri ürünler olarak ve ilaç sanayinde kullanılır. Çiçekleri sedatif etkisinden dolayı çay şeklinde de kullanılabilir. Bölgemizde haziran ayında başlayan çiçeklenme dönemi iki ay sürmekte ve bu dönemde görsel bir şölen olmasının yanında özleri lezzetli bir bala da dönüşmektedir. Bölgemiz tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yönünden aroması güçlü bir coğrafyaya sahiptir. Turizmin gözbebeği Kapadokya da kırsal alanların gelişmesine katkı sağlanması ve alternatif üretimlerin geliştirilmesi yönünden Uçhisar Belediyesi ile 100 dekar alanda 150 bin lavanta fidesini toprakla buluşturduk" dedi.

Uçhisar Göreme yolu üzerinde bulunan Esentepe Seyir terasına geçtiğimiz yıl dikilen Lavantalarda bu yıl çiçek açtı. Esentepe Seyir terasına Kapadokya manzarasını seyretmek için gelen yerli ve yabancı turistler lavanta bahçesi içinde gezerek bol bol fotoğraf çektiriyor. Lavanta bahçelerinin Kapadokya'nın güzelliğine güzellik kattığını söyleyen ziyaretçiler, "Kapadokya çok güzeldi, lavantalar çiçek açınca daha da güzel olmuş" şeklinde konuştular.

Projeye destek veren esnaf Caner Gezerkaya ise; "Kapadokya'dan hoş koku ve sağlık yayılıyor projesine bizde esnaf olarak destek veriyoruz. Yaklaşık 10 bin metrekare alana 12 bin lavanta ekimi yaptık. Lavantalarımız bu sene çiçeklerini açtı. Gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz çok mutlu oluyor. Lavanta bahçesinin içerisinde gezerek kokluyorlar. Kapadokya'ya böyle güzellik kattığımız için teşekkür ediyorlar. Umarım arazisi müsait olan tüm esnaf arkadaşlar da bu projeye destek olurlar" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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