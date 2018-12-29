Kapadokya'dan Muhteşem Erciyes Görüntüsü
4 dakika önce
Kapadokya'da peribacalarının karlı görüntüsü ile birlikte Erciyes dağının görüntüsü görenleri kendisine hayran bıraktı.
Kapadokya'da peribacalarının karlı görüntüsü ile birlikte Erciyes dağının görüntüsü görenleri kendisine hayran bıraktı.
Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da peribacalarının karlı görüntüsü ile Erciyes dağının görüntüsü yerli ve yabancı turistleri kendisine hayran bıraktı. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan panoramayı ziyarete gelen turistler, peribacaları, sıcak hava balonu ve Erciyes dağının birlikte muhteşem görüntüsünü bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:34 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılın Fotoğrafı Oylamasına Katıldı
Kapadokya, İngiltere'de Günün Fotoğrafı Oldu
Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Adayımız Binali Yıldırım