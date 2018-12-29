Son Dakika Haberleri: Kapadokya'dan Muhteşem Erciyes Görüntüsü

Kapadokya'dan Muhteşem Erciyes Görüntüsü

4 dakika önce

Kapadokya'da peribacalarının karlı görüntüsü ile birlikte Erciyes dağının görüntüsü görenleri kendisine hayran bıraktı.

Kapadokya'dan Muhteşem Erciyes Görüntüsü, System.String[]
Kapadokya'da peribacalarının karlı görüntüsü ile birlikte Erciyes dağının görüntüsü görenleri kendisine hayran bıraktı.

Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da peribacalarının karlı görüntüsü ile Erciyes dağının görüntüsü yerli ve yabancı turistleri kendisine hayran bıraktı. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan panoramayı ziyarete gelen turistler, peribacaları, sıcak hava balonu ve Erciyes dağının birlikte muhteşem görüntüsünü bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:34 Kaynak: İHA

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