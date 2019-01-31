Son Dakika Haberleri: Kapadokya Emitt Fuarında Büyük İlgi Görüyor

Kapadokya Emitt Fuarında Büyük İlgi Görüyor

1 saat önce

Kapadokya EMİTT fuarında büyük ilgi görüyorNEVŞEHİR - İstanbul'da bugün başlayan EMİTT 2019 fuarına katılan Kapadokya bölgesine ait stantlar büyük ilgi görüyor.

Kapadokya EMİTT fuarında büyük ilgi görüyor

NEVŞEHİR - İstanbul'da bugün başlayan EMİTT 2019 fuarına katılan Kapadokya bölgesine ait stantlar büyük ilgi görüyor.
İstanbul Beylikdüzü TÜYAP'ta başlayan EMİTT 2019 fuarına katılan Kapadokya bölgesine fuar alanına gelen misafirlerin ilgisinin son derece yüksek olması dikkatlerden kaçmadı. Kapadokya bölgesinin standını ziyaret eden sanatçı Kürşat'ın "Cemalim" türküsüyle standı ziyaret eden konukların eğlenceli dakikalar geçirdiği stantta Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Levent Ak, fuarda Kapadokya bölgesinin standına ilginin yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Ak, "23'üncüsünü kutladığımız EMİTT fuarında gene birlik ve beraberliğin en güzelini yaşıyoruz. EMİTT fuarında yerel yöneticilerimiz ve turizmcilerimiz ile birlikte bölgemizin tanıtımı adına burada ki birlik beraberliği hep beraber görüyoruz. Tabi hemen hemen her yıl Kapadokya büyük ilgi ile karşılaşıyor. Bu yıl turizmcilerimizin de fazla ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. Tabi ki EMİTT fuarında yerli ve yabanı her kesimden ilgi görmek bizleri mutlu etti" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:20 Kaynak: İHA

Beylikdüzü, İstanbul, Kapadokya, Genel
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