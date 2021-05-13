Kapadokya en sessiz bayramını yaşıyor - Son Dakika

Kapadokya en sessiz bayramını yaşıyor

Kapadokya bahar güzelliğinde sessizliğe büründü

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte en sessiz bayramını yaşıyor.

Türkiye'de 29 Nisan tarihinde başlayan ve 17 Mayıs tarihinde sona erecek olan tam kapanmayla birlikte Kapadokya bölgesi Ramazan Bayramını sessiz geçiriyor. Her yıl Ramazan Bayramında yüzde 95 oranında doluluk oranına ulaşan Kapadokya bölgesi bu yıl koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmayla birlikte tarihinin en sessiz bayramını yaşıyor. Bölgede bulunan otellerde yüzde 1 oranında doluluk olduğu öğrenilirken turizmciler 17 Mayıs tarihinden sonra bölgede hareketlenme beklediklerini ifade ettiler.

Kapadokya'da yaşanan sessizlik drone ile havadan görüntülendi.