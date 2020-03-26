Kapadokya Film Festivali ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapadokya Film Festivali ertelendi - Son Dakika

Kapadokya Film Festivali ertelendi

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek Kapadokya Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.

Kapadokya Film Festivali ertelendi, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek Kapadokya Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.


Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Türk ve dünya sinemasından seçkin filmlerin yer alacağı ve çok sayıda sinemacının katılacağı, 29 Mayıs-3 Haziran arasında gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin ertelendiği belirtildi.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da festivalin ertelenmesinden dolayı üzüntü duyduklarını ancak koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelenin önemli olduğunu vurguladı.


Festival direktörü Suat Köçer de uzun ve kısa metraj film yarışmaları ile proje yapım desteklerinin yer alacağı etkinliğin düzenleneceği tarihin, gelecek günlerde açıklanacağını kaydetti.

Film Festivali, Kapadokya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:36 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti         
22:44
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi         
22:38
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor         
22:07
İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü         
22:03
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi         
21:58
ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek         
21:50
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım         
21:47
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde         
21:45
Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor         
21:44
Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti         
21:27
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı         
21:07
Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı         
21:00
Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak         
20:59
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü         
20:53
New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı         
20:30
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi         
20:29
Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı         
20:28
Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış?         
20:14
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi         
20:08
Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı         
20:04
Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz         
20:02
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı         
19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz         
19:29
Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı         
19:19
Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor         
19:18
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı         
19:06
ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu         
18:51
Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı         
18:42
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü         
18:37
Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak         
18:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 23:18:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapadokya Film Festivali ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]