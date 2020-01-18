"Kapadokya Film Festivali" için hazırlıklara başlanıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenecek Kapadokya Film Festivali için çalışmalara başlanıldığı bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 29 Mayıs-3 Haziran'da gerçekleştirilecek etkinliğin, bölgeyi, sinema sektörünün cazibe merkezlerinden biri haline getireceğine inanıldığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, festival sayesinde binlerce yıllık geçmişi ve doğal güzellikleriyle göz kamaştıran Kapadokya'nın ve Nevşehir'in, turizmin yanında, kültürün ve sanatın önemli kavşaklarından biri haline geleceğini belirtti.

Etkinliğin, Nevşehir'e çok yakışacağını vurgulayan Arı, kısa süre içinde ayrıntılarını paylaşacakları festivalin bölgedeki sanatsever, öğrenci ve turistler için ayrı bir öneme sahip olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Festival Direktörü Suat Köçer ise düzenlenecek etkinliğin Türk sinema sektörüne yeni ve güçlü bir soluk getireceğini ifade etti.

Kapadokya'ya sinema heyecanını taşıyacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Köçer, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından seçkin filmler ve birbirinden değerli konukları Nevşehirli sinemaseverlerle buluşturacaklarını kaydetti.