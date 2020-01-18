"Kapadokya Film Festivali" için hazırlıklara başlanıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Kapadokya Film Festivali' için hazırlıklara başlanıldı - Son Dakika

"Kapadokya Film Festivali" için hazırlıklara başlanıldı

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenecek Kapadokya Film Festivali için çalışmalara başlanıldığı bildirildi.

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenecek Kapadokya Film Festivali için çalışmalara başlanıldığı bildirildi.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 29 Mayıs-3 Haziran'da gerçekleştirilecek etkinliğin, bölgeyi, sinema sektörünün cazibe merkezlerinden biri haline getireceğine inanıldığı belirtildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, festival sayesinde binlerce yıllık geçmişi ve doğal güzellikleriyle göz kamaştıran Kapadokya'nın ve Nevşehir'in, turizmin yanında, kültürün ve sanatın önemli kavşaklarından biri haline geleceğini belirtti.

Etkinliğin, Nevşehir'e çok yakışacağını vurgulayan Arı, kısa süre içinde ayrıntılarını paylaşacakları festivalin bölgedeki sanatsever, öğrenci ve turistler için ayrı bir öneme sahip olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Festival Direktörü Suat Köçer ise düzenlenecek etkinliğin Türk sinema sektörüne yeni ve güçlü bir soluk getireceğini ifade etti.

Kapadokya'ya sinema heyecanını taşıyacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Köçer, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından seçkin filmler ve birbirinden değerli konukları Nevşehirli sinemaseverlerle buluşturacaklarını kaydetti.

Film Festivali, Kapadokya, Nevşehir, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ferdi Tayfur, dün akşam bir anda dünyada gündem oldu
Firari FETÖ'cü Hakan Şükür: Dolandırıldım, tüm birikimim gitti Yeşilçam'ın emektarlarından olan oyuncu Hakan Bahadır hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 19:27:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kapadokya Film Festivali" için hazırlıklara başlanıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]