Son Dakika Haberleri: Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti'nden Belde Belediye Başkanlarına Ziyaret

Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti'nden Belde Belediye Başkanlarına Ziyaret

1 saat önce

Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca ve beraberindekiler 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından Uçhisar, Göreme ve Ortahisar Belediye başkanlarını ziyaret ederek tebrik etti.

Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti'nden Belde Belediye Başkanlarına Ziyaret, System.String[]
Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca ve beraberindekiler 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından Uçhisar, Göreme ve Ortahisar Belediye başkanlarını ziyaret ederek tebrik etti.

Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren ve Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş'i ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Ziyarette konuşan Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca belediye başkanlarına Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti faaliyetleri hakkında bilgiler verirken belediye başkanları ile birlikte ortak çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

Uçhisar, Göreme ve Ortahisar Belediye Başkanları da ziyaretlerinden dolayı Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca ve beraberindekilere teşekkür etti. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:21 Kaynak: İHA
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