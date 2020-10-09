Kapadokya gelin ve damatların doğal stüdyosu oldu - Son Dakika

Kapadokya gelin ve damatların doğal stüdyosu oldu

09.10.2020 12:35
Kapadokya gelin ve damatların doğal stüdyosu oldu, System.String[]

Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle konuklarına masalsı görsel sunan Kapadokya bölgesi, özel günlerini ölümsüzleştirmek isteyen gelin ve damatların da gözde mekanı haline geldi.

Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle konuklarına masalsı görsel sunan Kapadokya bölgesi, özel günlerini ölümsüzleştirmek isteyen gelin ve damatların da gözde mekanı haline geldi.

Bölgeye gelen çiçeği burnunda çiftler, peribacaları, doğal kaya oluşumları ve gökyüzünü renklendiren sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada, gün doğumundan batımına kadar objektif karşısına geçiyor.

Gelişen teknoloji sayesinde stüdyoların doğaya taşındığı bu dönemde evlenen çiftlerin dış çekim tercihlerinin başında Kapadokya gelirken, bölgede çekim yaptıran çiftler aynı zamanda doğal güzellikleri de keşfetme fırsatı buluyor.

Dış çekim yapan fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını sosyal medyada gören çiftler, Kapadokya'daki özel çekim noktalarında bir kare fotoğrafları olması adına sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir tarafından bölgeye geliyor.

Kapadokya'da yaklaşık 20 yıldır turizm alanında fotoğrafçılık yapan Burak Yıldırım (38) fotoğrafçı bir aileden geldiğini ve uzun yıllardır bölgede turizm ve düğün fotoğrafçılığı yaptığını söyledi.

Doğal ortamda çekim yaptığını belirten Yıldırım, "Özellikle Kapadokya'da dış çekim işleri balonlarla beraber hızlandı. Kapadokya, doğal bir stüdyo. Peribacaları, tarihi mekanlar, balonlar, vadiler bizim fonumuz oldu." dedi.

Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar Kapadokya'nın çok farklı bölgelerinde çiftlerin çekimlerini yaptıklarını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti: "Gittiğimiz özel mekanlar var. Kilise, kanyon, vadi, halı mağazaları gibi. Çiftlerimiz yurt içinden ve yurt dışından sosyal medya üzerinden bize ulaşıyor. Aslında sadece fotoğraf çekimi yapmıyoruz, aynı zamanda gezi turu da yapmış oluyoruz. Kapadokya'da öyle yerler var ki fotoğraf çekim noktası oldu. İnsanlar sırf o noktalarda çekim yaptırmak için buraya geliyor. Kapadokya turizmi böyle değildi, kültür turizmi ağırlıklıydı. Tarih için geliyorlardı. Şimdilerde bazı turistler o çekim noktalarında fotoğraf çektirmek için geliyorlar. Sosyal medyanın etkisiyle turizm biraz da buraya evrildi."

"Panama'dan gelen bir çift çekmiştim"

Yıldırım, farklı ülkelerden gelen çok fazla çift olduğunu anlatarak, "Çekmediğimiz ülke vatandaşı yok gibi. Rusya, Brezilya, ABD, Çin'den çok fazla çift geliyor. Farklı bir ülke derseniz örneğin Panama'dan gelen bir çift çekmiştim. Bize genelde sosyal medya üzerinden ulaşıyorlar. Paylaşımlarımızı görüyorlar, etkileşim oluyor, sonra bize ulaşıp çekim yaptırma talebinde bulunuyorlar." diye konuştu.

Bölgede fotoğrafçılık yapanların tanıtıma da önemli katkıları olduğunu, paylaştıkları bir fotoğraf karesinin dünyanın öteki ucunda yankı bulduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:  "Biz buradaki çekimleri tabii ki para karşılığı yapıyoruz, bu bizim geçim sağladığımız sektör. Fakat sosyal medya paylaşımlarımızla beraber Kapadokya'ya büyük bir reklam katkımız oluyor. Her paylaşımımız Kapadokya'ya turist olarak dönüyor. Dünya koronavirüs salgınıyla uğraşıyor. Bu süreçte işlerimizde hiçbir değişiklik olmadı çünkü insanlar düğünlerini yapamasalar bile fotoğraf çekimlerini yaptırıyor. Düğün yapamayan çiftlerimiz dış çekimlerini gelip burada yaptılar. Kapadokya'da hem balayı yapıyorlar hem de fotoğraf çektiriyorlar."

"Etkileyici bir havası var"

İzmir'den Kapadokya'ya gelen Siraç Doğanay (26) da dış çekim için araştırma yaparken sosyal medyada Kapadokya'daki çekimleri gördüğünü, buranın eşsiz atmosferini tercih ettiklerini söyledi.

Çekim sırasında bölgenin eşsiz güzelliklerine de şahit olduklarını aktaran Doğanay, "Sabahın ilk ışıklarında çekimlere başladık ve balonların ihtişamına şahit olduk. Çok memnun kaldık, etkileyici bir havası var." dedi.

Eşi Ferhat Doğanay (29) da çekimle birlikte turistik gezi de yapma şansı bulduklarına işaret ederek, "Buradaki çekimleri görüyorduk, çok hoşumuza gidiyordu. Hem fotoğraf çektirdik hem de turistik kültürel gezi gibi oldu. Bu sayede bölgeyi tanımış olduk." ifadelerini kullandı.

Kapadokya gelin ve damatların doğal stüdyosu oldu

Sosyal Medya, Kapadokya, Turizm, Düğün, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kapadokya gelin ve damatların doğal stüdyosu oldu - Son Dakika Magazin

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