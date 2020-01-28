Kapadokya gezisinde hastaneye kaldırılan Çinli turist, taburcu edildi - Son Dakika
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Kapadokya gezisinde hastaneye kaldırılan Çinli turist, taburcu edildi

7 saat önce

NEVŞEHİR'de Kapadokya gezisi sırasında üst solunum yolu rahatsızlığı şikayetleri artan Çinli turist Jiang Yifeng (26) 'coronavirüs' şüphesiyle tedaviye alındı.

Kapadokya gezisinde hastaneye kaldırılan Çinli turist, taburcu edildi, System.String[]

NEVŞEHİR'de Kapadokya gezisi sırasında üst solunum yolu rahatsızlığı şikayetleri artan Çinli turist Jiang Yifeng (26) 'coronavirüs' şüphesiyle tedaviye alındı. Tetkiklerinde virüse rastlanmayan turist, taburcu edildi.

Çinli turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kapadokya bölgesinde arkadaşları ile birlikte tatil yapan Çinli Jiang Yifeng, dün Nevşehir'in Göreme beldesinde tarihi alanları gezdiği sırada rahatsızlandı. Üst solumun yolu şikayetleri artan Yifeng için arkadaşları 112 Acil Servis'e haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Yifeng'i Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 'Coronavirüs' şüphesiyle tedaviye alınan Çinli turistin yapılan tetkiklerinde virüse rastlanmadı. Çinli Yifeng, tedavisinin ardından taburcu edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:57 Kaynak: DHA
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