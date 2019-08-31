Kapadokya Göremespor BAL Ligi 5. Grupta mücadele edecek

Bölgesel Amatör Lig'de Nevşehir'i temsil edecek olan Kapadokya Göremespor 2019-2020 futbol sezonunda 5. Grupta mücadele edecek.



Nevşehir'i Bölgesel Amatör Lig'de(BAL) temsil edecek olan Kapadokya Göremespor 2019-2020 futbol sezonunda 5. Grupta mücadele edecek. Kapadokya Göremespor grupta Ceyhanspor, İçel İdmanyurdu, İdmanyurdu 1925, Sorgunspor, Mucur Yabanlıspor, Yahyalıspor, Reyhanspor, Pozantı Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor, Mersin Büyükşehir MESKİ, Tüysüzspor, Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanıspor, Talasgücü Belediyespor ve İskenderun Belediye Gençlik ve Spor takımları ile mücadele edecek.



Kapadokya Göremespor 22 Eylül Pazar günü oynanacak olan ilk maçta kendi saha ve seyircisi önünde Ceyhanspor'u konuk edecek. - NEVŞEHİR