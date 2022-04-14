Kapadokya Havalimanı martta 28 bin 355 yolcu ağırladı - Son Dakika
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Kapadokya Havalimanı martta 28 bin 355 yolcu ağırladı

14.04.2022 15:25
Kapadokya Havalimanı martta 28 bin 355 yolcu ağırladı

Kapadokya Havalimanı'nın geçen ay, iç ve dış hatlarda 28 bin 355 yolcuya hizmet verdiği bildirildi.

Kapadokya Havalimanı'nın geçen ay, iç ve dış hatlarda 28 bin 355 yolcuya hizmet verdiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Havalimanı'nda martta iç hatlarda 28 bin 112, dış hatlar 243 yolcuya hizmet sunuldu.

Kasım ayında Kapadokya Havalimanı'na iç hatlarda 807 iniş kalkış, dış hatlarda 3 uçak direkt yurt dışı seferi yaptı.

Ayrıca, aynı dönemde Kapadokya Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 280 ton olarak gerçekleşti.

Havalimanında bu yılın ocak-mart dönemini kapsayan üç aylık süreçte hizmet verilen yolcu sayısı 69 bin 518'e ulaşırken, aynı dönemde uçuş trafiği 2 bin 611, yük trafiği ise 651 ton olarak gerçekleşti.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Kapadokya, 112, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Turizm Kapadokya Havalimanı martta 28 bin 355 yolcu ağırladı - Son Dakika


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