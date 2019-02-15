Kapadokya Havalimanı'ndaki Yolcu Sayısında Artış

Kapadokya Havalimanı, ocak ayında 27 bin 826 yolcuya hizmet verdi.

Kapadokya Havalimanı, ocak ayında 27 bin 826 yolcuya hizmet verdi.





Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ocak ayı havalimanı istatistiklerine göre, Kapadokya Havalimanı'na iç hatlarda 531 uçak, dış hatlarda da 2 uçak iniş kalkış yaptı ve 27 bin 826 yolcuya hizmet verildi.





Aynı dönem içinde Kapadokya Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği 252 ton olarak gerçekleşti.





Buna göre, Kapadokya Havalimanı'ndaki yolcu trafiğinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 oranında artış gösterdiği bildirildi.

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