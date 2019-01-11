Kapadokya Havalimanı'nı 2018 Yılında 381 Bin 166 Yolcu Kullandı
1 saat önce
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bulunan Kapadokya Havalimanı'nı 2018 yılında 381 bin 166 yolcu kullandı.
Nevşehir
'in Gülşehir
ilçesinde bulunan Kapadokya
Havalimanı'nı 2018 yılında 381 bin 166 yolcu kullandı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bulunan Kapadokya Havalimanı'nı 2018 yılında 381 bin 166 yolcu kullanırken uçak trafiğe 8 bin 131'e ulaştı. Havalimanının yük trafiği ise 3 bin 911 ton olduğu açıklandı. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:32 Kaynak: İHA
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