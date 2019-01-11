Son Dakika Haberleri: Kapadokya Havalimanı'nı 2018 Yılında 381 Bin 166 Yolcu Kullandı

Kapadokya Havalimanı'nı 2018 Yılında 381 Bin 166 Yolcu Kullandı

1 saat önce

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bulunan Kapadokya Havalimanı'nı 2018 yılında 381 bin 166 yolcu kullandı.

Kapadokya Havalimanı'nı 2018 Yılında 381 Bin 166 Yolcu Kullandı, System.String[]
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bulunan Kapadokya Havalimanı'nı 2018 yılında 381 bin 166 yolcu kullandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bulunan Kapadokya Havalimanı'nı 2018 yılında 381 bin 166 yolcu kullanırken uçak trafiğe 8 bin 131'e ulaştı. Havalimanının yük trafiği ise 3 bin 911 ton olduğu açıklandı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:32 Kaynak: İHA

Gülşehir, Nevşehir, Kapadokya, Güncel
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