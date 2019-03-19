Son Dakika Haberleri: Kapadokya Havalimanı Şubat Ayında 25 Bin 715 Yolcuya Hizmet Verdi

Kapadokya Havalimanı Şubat Ayında 25 Bin 715 Yolcuya Hizmet Verdi

1 saat önce

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya Havalimanı'nı Şubat ayında 25 bin 715 yolcunun kullandığı açıklandı.

Kapadokya Havalimanı Şubat Ayında 25 Bin 715 Yolcuya Hizmet Verdi, System.String[]
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya Havalimanı'nı Şubat ayında 25 bin 715 yolcunun kullandığı açıklandı.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından Şubat ayında Kapadokya Havalimanı'nı 25 bin 178 iç hat ve 537 dış hat yolcusu olmak üzere toplamda 25 bin 715 kişiye hizmet verildiği açıklandı.

Kapadokya Havalimanı'nı iki ayda ise 53 bin 541 yolcu kullanırken uçak trafiğinin ise bin 103 olduğu açıklandı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:37 Kaynak: İHA

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