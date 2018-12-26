Kapadokya Havalimanında Uçuşlar İptal Edildi
47 dakika önce
Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle Kapadokya Havalimanında uçuşlar iptal edildi.
Nevşehir
'de yoğun kar yağışı nedeniyle Kapadokya
Havalimanında uçuşlar iptal edildi.
Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Kapadokya Havalimanında bu sabah İstanbul
'dan, Nevşehir'e uçacak olan TK 2007 sefer sayılı uçak iptal edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:32 Kaynak: İHA
Çırılçıplak Yolda Yürürken Görüntülendi
Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi
DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek