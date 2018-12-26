Son Dakika Haberleri: Kapadokya Havalimanında Uçuşlar İptal Edildi

Kapadokya Havalimanında Uçuşlar İptal Edildi

47 dakika önce

Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle Kapadokya Havalimanında uçuşlar iptal edildi.

Kapadokya Havalimanında Uçuşlar İptal Edildi, System.String[]
Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle Kapadokya Havalimanında uçuşlar iptal edildi.

Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Kapadokya Havalimanında bu sabah İstanbul'dan, Nevşehir'e uçacak olan TK 2007 sefer sayılı uçak iptal edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:32 Kaynak: İHA

Sabah, Nevşehir, Kapadokya, Güncel
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