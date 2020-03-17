Kapadokya ilkbaharda beyaza büründü - Son Dakika
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Kapadokya ilkbaharda beyaza büründü

6 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinde Kapadokya bölgesi, baharın ilk ayında karla kaplandı.

Kapadokya ilkbaharda beyaza büründü, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinde Kapadokya bölgesi, baharın ilk ayında karla kaplandı.

Peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma tarihi kilise ve manastırları, yer altı yerleşim alanlarıyla bilinen Kapadokya'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu.


Gece etkisini artıran yağışın ardından bölgedeki peribacaları karla kaplanırken ortaya güzel görüntüler çıktı.


Bölgede bulunan turistler karlı manzarada fotoğraf çekti, tarihi, kültürel ve doğal mekanları gezdi.

Göreme Açık Hava Müzesinde yabancı turist grubuna eşlik eden turist rehberi Pelin Kayakıvrak, AA muhabirine, ilkbaharın gelişiyle hava sıcaklığının arttığı bir dönemde karla yeniden karşılaşmanın heyecan verici olduğunu belirtti.


Karın turistler için de beklenmedik bir durum olduğunu aktaran Kayakıvrak, "Beyaz örtü ve doğal güzelliklerin bütünleşmesi inanılmaz. Üstelik mart ayında çok da beklenmeyen bir durum. Konuklarımız için de sürpriz oldu. Kapadokya'da yaz döneminde ve kış döneminde bambaşka bir manzara var. Ben kış döneminde Kapadokya'ya gelmeyi çok seviyorum, çünkü kış mevsimi bölgeye masalsı bir ifade katıyor." dedi.


Singapurlu turist Case Asher ise arkadaşlarıyla geldiği bölgede kar yağışı nedeniyle çok istediği balon turuna katılamadığını, ilk fırsatta yeniden gelmek istediğini söyledi.


Asher, "Kapadokya'ya gelirken kar görmeyi beklemiyordum. Balon turuna katılmak için gelmiştim ama kar sürprizi ile karşılaştık. Hava koşullarından dolayı balon turu da olmadı. Kar altında gezmek benim için çok farklı bir deneyim oldu." diye konuştu.


Delun Jinhai de karlı manzarayı etkileyici bulduğunu, fotoğraf meraklısı olduğu için bol bol çekim yaptığını dile getirdi.


Meteoroloji yetkilileri, bölgede kar yağışının zaman zaman etkisini yitirse de perşembe gününe kadar sürmesinin tahmin edildiğini bildirdi.

Kapadokya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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