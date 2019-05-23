'Kapadokya' kanun teklifi yasalaştı
12 saat önce
Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:18
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