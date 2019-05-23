Son Dakika Haberleri: 'Kapadokya' kanun teklifi yasalaştı

'Kapadokya' kanun teklifi yasalaştı

12 saat önce

Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

'Kapadokya' kanun teklifi yasalaştı, System.String[]
Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:18 
Kapadokya, Ekonomi
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