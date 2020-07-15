Kapadokya Kaplanları, Şehit Ömer Halisdemir için koştu - Son Dakika

Kapadokya Kaplanları, Şehit Ömer Halisdemir için koştu

NEVŞEHİR'de, 15 kişilik Kapadokya Kaplanları adlı grup, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin bulunduğu Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesine ulaşmak için koştu.

NEVŞEHİR'de, 15 kişilik Kapadokya Kaplanları adlı grup, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin bulunduğu Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesine ulaşmak için koştu.

İş insanı ve esnaftan oluşan Kapadokya Kaplanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Bu kapsamda Kapadokya Kaplanları, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrine koşuyla ulaşmak için hazırlık yaptı. Kapadokya Kaplanları, sabah 05.30'da yola çıkmak için Nevşehir Belediyesi önüne geldi. Burada Kapadokya Kaplanları'nı uğurlayan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimi ile ülkemiz karşı karşıya kaldı. 15  Temmuz ile özleşmiş Ömer Halisdemir, kahramanlarımızdan bir tanesi. Bildiğiniz üzere o gece 251 şehidimizi, yiğidimizi toprağa verdik. Nevşehir'de Kapadokya Kaplanları Ömer Halisdemir'in mezarına kadar koşacaklar ve hain darbe girişimini bu şekilde kınayacaklar. Bayrağımıza, milletimize ve şehidimize sahip çıktığını gösterecekler" diye konuştu.

Kapadokya Kaplanları grubu adına konuşan Erdal Öbekli ise "Kapadokya Kaplanları geçen yıl Sayın Valimiz İlhami Aktaş'ın destekleriyle Nevşehir'de spor faaliyetlerini destek amaçlı kurulmuş bir spor grubudur. Bu grupta 20 yaşından 70 yaşına kadar bütün insanlar bulunuyor. Bu anlamlı günde grup arkadaşlarımız bizlere böyle bir fikir ortaya koydular. Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız bu etkinliğin oluşmasında bize katkıda bulundular" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yola çıkan Kapadokya Kaplanları, yaklaşık 80 kilometre boyunca koşarak şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarına çiçek bırakıp, dua edecek.

Ömer Halisdemir, Kapadokya, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kapadokya Kaplanları, Şehit Ömer Halisdemir için koştu - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:54 Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:46 Apartman görevlisi çöpleri karıştırırken koronavirüse yakalandı, dışarı çıkmaya devam etti 15:25 Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
17:40
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
16:54
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
Apartman görevlisi çöpleri karıştırırken koronavirüse yakalandı, dışarı çıkmaya devam etti
15:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 18:15:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapadokya Kaplanları, Şehit Ömer Halisdemir için koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]