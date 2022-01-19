KAPADOKYA KAR YAĞIŞIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ - Son Dakika

TÜRKİYE'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Kapadokya bölgesini dün akşam saatlerinden itibaren etkisi altına alan kar yağışı, bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Göreme,Uçhisar ve Zelve'de etkili oldu. Bölge etkili yağış sonrası karla kaplandı. Karla kaplı peribacaları, ziyaretçilerini kendine hayran bıraktı.Bölgede güzel görüntüler ortaya çıktı. Yerli ve yabancı turistlerin karla kaplı peribacalarında hatıra fotoğrafı çektirdikleri görüldü.