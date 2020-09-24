Kapadokya Kültür Moda haftası başlıyor - Son Dakika

Kapadokya Kültür Moda haftası başlıyor

KAPADOKYA Fashion Week, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 25- 27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kapadokya Kültür Moda haftası başlıyor, System.String[]

KAPADOKYA Fashion Week, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 25- 27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ürgüp Yunak Evleri'nin ev sahipliğinde Avrupa Afrika Avrupa Moda Haftası (AFWEU) organizasyonu kapsamında yapılacak Kapadokya Fashion Week'e, 36 ülkeden 40'a yakın manken, moda tasarımcısı ve sanatçı katılacak.

Yabancı modacıların tasarımlarının yer alacağı Kapadokya Fashion Week, Ürgüp'te 25-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. AFWEU CEO'su Aydın Açık, Ürgüp'teki otelde basın toplantısı düzenledi. Açık, 36 ülkeden 40'a yakın manken, moda tasarımcısı ve sanatçının bir araya geleceği etkinlikle ilgili bilgi verdi. Açık "Tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle moda ve kültür haftalarının online olarak yapıldığı bir süreçte, 36 dünya ülkesinden 40 manken, moda tasarımcısı ve sanatçıyı Kapadokya Fashion Week'de bir araya getiriyoruz. Kültürel etkileşimde de ülkemizde böyle bir organizasyonun oldukça rahat bir şekilde yapıldığını tüm dünyaya aktarmak açısından da önemli olduğuna inanıyorum. Bölgenin kültürel zenginliğini moda sektörünün de dikkatine sunmak ve buradaki bir büyük kültürü, haftamıza katılan manken, moda tasarımcıları ve sanatçılar aracılığıyla dünyaya taşımak amacındayız" dedi.Kreatif Direktör Latoya Rijssen ise ilk kez geldiği Kapadokya'da adeta büyülendiğini söyledi. Rıjssen, Kapadokya bölgesinin oldukça köklü bir medeniyete sahne olduğunu öğrendiğini, moda ile bu kültürel etkileşimi öncelikli olarak Avrupa'ya taşıma arzusu içerisinde olduklarını belirtti. 25 Eylül'de başlayacak Kapadokya Fashion Week'da moda tasarımcıları 2021-2022 bahar ve sonbahar kreaksiyonlarını Ürgüp Yunak Evleri'nde oluşturulacak platformda sahneleyecekler. Ayrıca 1940 ve 1950 yıllarına ait kadın giysileri de yine mankenler tarafından düzenlenecek defile ile nostalji defilesinde tanıtılacak.


Fashion Week, Kapadokya, Ürgüp, Moda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kapadokya Kültür Moda haftası başlıyor - Son Dakika

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