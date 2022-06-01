'Kapadokya Kültürel Miras Festivali' Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider'in katılımı ile başladı

NEVŞEHİR - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından ve 3 gün sürecek olan '1. Kapadokya Kültürel Miras Festivali' başladı. Festivalin açılışını Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider yaptı.

Festivalin açılışına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'in yanı sıra Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Üniversite girişinde protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla yapılan kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik de konuşma yapan Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Öger, "Kapadokya Araştırma ve Uygulama merkezimiz Üniversitemiz bünyesinde 2008 yılında kurulmuş olup, kurulduğu günden beri bölgemizin somut olmayan kültürel mirasının değerlendirilmesi ve tespit edilmesi, araştırılması, yayınlanması, müzelenmesi, örgün ve yaygın eğitimde ve turizm de kullanılması, korunması ve kuşaklar arası aktarılması için çok sayıda faaliyet gerçekleştirmiştir. Araştırma merkezimiz bu kültürel birikimini ve hafızasını toplumun geneliyle paylaşmak ve bölgemizin kültürel mirası konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu gün açılışını yaptığımız Kapadokya Kültürel Miras Festivalini gerçekleştirmektedir" dedi.

Unesco Türkiye Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da, "eğer insanlığın kültürel çeşitliliği devam etmez ise insanlık üretimini sürdüremeyecek. Zenginliğimizin temelinde kültürel çeşitlilik var. Bunun içinde kültürlerimizi korumak, gelecek kuşaklara aktarmak insanlık olarak hepimizin görevi" şeklinde konuştu.

Her yıl üniversitede yapılan şenlikleri bu yıl farklı bir formatta yapmayı planladıklarını söyleyen NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise, "Bu etkinliğimizi üç güne yayarak çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle zenginleştirdiğimiz bir program hazırladık. Kültürel mirasın, bölgenin tarihsel somut ve somut olmayan kültürel mirasın tanınması anlamında yazarlarımız, şairlerimiz eserlerini sergileyecekler. Kadın kooperatiflerimiz, belediyelerimiz çeşitli ürünlerini sergileyecekler. Bu vesileyle bölgeye dair bir çok eser aynı anda sergilenecek" diye konuştu.

Festivalin açılışına katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider de yaptığı açıklamada, "yapılan bu etkinlik klasik bir bahar festivalinden öte bizler için son derece anlamlı bir yürüyüşle başladı. Tören alanına bir deve oyunuyla geldik. Bu toprakların maddi olmayan bir kültürel mirası. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri mezun olduktan sonra, burada geçen günlerini büyük bir muhabbet, büyük bir sevgi ile anıyorlar" dedi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ise, "Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan ve bir çok medeniyete ev sahipliği yapan bir bölgede yaşıyoruz. Bu zenginlik kültürel zenginliği de beraberinde getiriyor. Kültürel zenginliğin günümüzde yaşayanlara aktarılması ve anlatılması hem de gelecek nesillere aktarılması anlamında bu gün burada yapılan festivalin çok anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek olan festival daha sonra Türk Halk Bilimi Hacı Bektaş Semah ekibi ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.