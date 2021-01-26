Kapadokya'nın 2023 hedefi 7,5 milyon turist

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da 2023 yılı için hedefini belirledi. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya'nın 2023 turist hedefinin 7,5 milyon turist olduğunu açıkladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 2019 yılının Kapadokya bölgesi için altın yılı ifade edilen bir yıl olduğunu söylerken hedeflerinin ise 2023 yılında bölgeyi 7 buçuk milyon turistin ziyaret etmesi olduğunu açıkladı.

2019 yılının bölge için altın yıl olduğunu söyleyen Vali Becel, "2020 Ocak ayıda aslında tüm şartlar normal gitmiş olsa 2019 yılının üzerinde olacağı net bir şekilde rakamlardan ortaya çıkıyor. Fakat pandeminin Türkiye'de de etkin bir şekilde görülmesiyle birlikte Şubat'ta azalma Mart ayından sonrada çok keskin bir düşüşün olduğunu gözlemledik. Biz 2020 yılını 980 bin ziyaretçi ile tamamladık. Dolayısıyla bu bizim için oldukça düşük bir rakam. 2021 yılını özellikle belki ilk yarısında yani Nisan ve Mayıs ayı öncesinde çok büyük hareketlilik beklemediğimizi ifade edebilirim" dedi.

Nisan, Mayıs ayından sonra bölgede ciddi bir hareketlilik beklediklerini ifade eden Becel, "Tabi yılın belirli aylarının boş geçmesi toplamdaki sayıyı etkileyecektir. Ama bizim asıl hedefimiz 2022 ve 2023. Bununla ilgili olarak Kapadokya Alan Başkanlığı bünyesinde yedi tane grup kurduk. Bunların altı tanesi küçük gruplar diğeri ise istişare grubu olarak kurduk. Bu gruplarda turizmdeki alanlarda yapacağımız faaliyetler ile görüşüyoruz. Sektördeki herkes bu toplantının içerisinde yer alıyor. Turizm tanıtım eylem planımız bitmek üzere. Bizim 2023 yılında hedeflediğimiz 7 buçuk milyon ziyaretçinin ilimize, bölgemize gelmesini arzuluyoruz. ve 1,82 olan geceleme sayısını da 2'ye çıkartılması konusunda planlamamız var" diye konuştu.