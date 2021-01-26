Kapadokya'nın 2023 hedefi 7,5 milyon turist - Son Dakika

Kapadokya'nın 2023 hedefi 7,5 milyon turist

26.01.2021 12:29
Kapadokya'nın 2023 hedefi 7,5 milyon turist, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da 2023 yılı için hedefini belirledi. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya'nın 2023 turist hedefinin 7,5 milyon turist olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da 2023 yılı için hedefini belirledi. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya'nın 2023 turist hedefinin 7,5 milyon turist olduğunu açıkladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 2019 yılının Kapadokya bölgesi için altın yılı ifade edilen bir yıl olduğunu söylerken hedeflerinin ise 2023 yılında bölgeyi 7 buçuk milyon turistin ziyaret etmesi olduğunu açıkladı.

2019 yılının bölge için altın yıl olduğunu söyleyen Vali Becel, "2020 Ocak ayıda aslında tüm şartlar normal gitmiş olsa 2019 yılının üzerinde olacağı net bir şekilde rakamlardan ortaya çıkıyor. Fakat pandeminin Türkiye'de de etkin bir şekilde görülmesiyle birlikte Şubat'ta azalma Mart ayından sonrada çok keskin bir düşüşün olduğunu gözlemledik. Biz 2020 yılını 980 bin ziyaretçi ile tamamladık. Dolayısıyla bu bizim için oldukça düşük bir rakam. 2021 yılını özellikle belki ilk yarısında yani Nisan ve Mayıs ayı öncesinde çok büyük hareketlilik beklemediğimizi ifade edebilirim" dedi.

Nisan, Mayıs ayından sonra bölgede ciddi bir hareketlilik beklediklerini ifade eden Becel, "Tabi yılın belirli aylarının boş geçmesi toplamdaki sayıyı etkileyecektir. Ama bizim asıl hedefimiz 2022 ve 2023. Bununla ilgili olarak Kapadokya Alan Başkanlığı bünyesinde yedi tane grup kurduk. Bunların altı tanesi küçük gruplar diğeri ise istişare grubu olarak kurduk. Bu gruplarda turizmdeki alanlarda yapacağımız faaliyetler ile görüşüyoruz. Sektördeki herkes bu toplantının içerisinde yer alıyor. Turizm tanıtım eylem planımız bitmek üzere. Bizim 2023 yılında hedeflediğimiz 7 buçuk milyon ziyaretçinin ilimize, bölgemize gelmesini arzuluyoruz. ve 1,82 olan geceleme sayısını da 2'ye çıkartılması konusunda planlamamız var" diye konuştu.

Kapadokya'nın 2023 hedefi 7,5 milyon turist

Kapadokya, Türkiye, Turizm, turist, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Kapadokya'nın 2023 hedefi 7,5 milyon turist - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Kan donduran olay! Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürüp, kendini ihbar etti Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor maçından önce Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalamak istiyor Koç Holding, uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getiriyor Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında "O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a saldırı görüntülerine ilginç yorum: Evinin balkonuna kamera yerleştirmiş Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Mesai arkadaşına Mesai arkadaşına "terbiyesiz" diyen işçi, tazminatsız kovuldu         
12:14
CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı         
11:56
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için Malatyaspor'la anlaşmak üzere Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için Malatyaspor'la anlaşmak üzere         
11:30
Aşı olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı Aşı olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı         
11:11
Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı         
10:53
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu         
09:45
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var         
09:21
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi         
07:59
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 13:11:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapadokya'nın 2023 hedefi 7,5 milyon turist - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei