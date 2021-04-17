Kapadokya'nın el sanatları merkezi Avanos'un tarihi yeniden yazılacak - Son Dakika

Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde akademisyenlerce yapılan yüzey araştırmalarında, 7 bin yıl öncesine ait çanak örnekleri bulundu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü akademisyen ve öğrencilerince 2019 yılında başlatılan "Nevşehir İli Neolitik Çağ Yüzey Araştırmaları (NENESU) Projesi" kapsamında ilçe kırsalındaki Toprak Tepe'de yapılan araştırmada çanak, çömlek ile obsidyen olarak nitelendirilen arkeolojik bulgular tespit edildi.

Çeşitli kaynaklarda yer alan, ilçede Hititler Dönemi'nden beri çanak üretimi yapıldığına dair bilgilerin yeniden düzenlenmesini sağlayacak bulgular, Avanos'ta çanakçılığın milattan önce 5 binli yıllara kadar uzandığını ortaya koydu.

Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Fevzi Volkan Güngördü, AA muhabirine, yüzey araştırmalarının yürütüldüğü Toprak Tepe'nin kuzey yamacının 7 bin yıl önce yerleşim yeri olarak kullanıldığını, aynı zamanda çanak ustalarının da o dönemde varlığının netlik kazandığını belirtti.

Çevresinde peribacaları da yer alan alandaki buluntuların Kapadokya'nın el sanatları yönündeki tarihinin yeniden yazılmasına neden olacağını aktaran Güngördü, "Avanos'ta çanak çömlek kullanımının ne kadar eskiye gittiği yönündeki araştırmalarda buluntular, günümüzden 7 bin yıl öncesine kadar gittiğine dair verilerle bu konudaki bilgilerin tamamen değişmesini sağlıyor. Tepenin kuzey yamacında orta kalkolitik dönemine tarihlendirilen el yapımı çanak ve seramik örnekleriyle karşılaştırdık." dedi.

Güngördü, araştırma ile yöredeki yerleşik yaşamın kalkolitik dönemden beri sürdüğünün netlik kazandığını ifade etti.