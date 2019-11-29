Kapadokya'nın genç şefleri GastroAntalya'dan madalyalarla döndü

Kapadokya Üniversitesi, Antalya'da düzenlenen I. Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali'nden 16 madalya ile döndü.



Ulusal Üniversiteler Arası Aşçılık Şampiyonası, İstanbul Gastronomi Festivali, Alanya Altın Kepçe Yemek Yarışması ve Kapadokya Yemek Yarışması gibi bugüne kadar düzenlenen birçok yarışmada ve festivalde 50'den fazla madalya kazanarak gastronomi alanında başarılarıyla anılan Kapadokya Üniversitesi, geleneğini bu yıl da devam ettirdi.



Kapadokya Üniversitesinin Uçhisar Sanat Yerleşkesinde eğitim gören Aşçılık programı ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri, 21-24 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya EXPO Fuar Merkezi'nde 25'ten fazla ülkenin, 4 bin katılımcının yer aldığı "I. Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali" kapsamında düzenlenen yarışmalara katılarak, 7 kategoride 3 Altın, 4 Gümüş ve 9 Bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandılar.



Festivale, Aşçılık programı ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğretim görevlileri Melih İçigen ve Dorukan Boyacı önderliğinde katılan Alkım Can Aşşık, Ata Toprak Tan, Atakan Özen, Ayberk Girişit, Furkan Gözelce, Hazal Gök ve Ümit Can Demi'den oluşan öğrenci ekibi tatlı, makarna ve ana yemek kategorilerinde altın madalya, pizza ve yılın en iyi üniversitesi kategorisinde gümüş, balık tabağı, yılın altın şefi ve kapalı kutu kategorilerinden ise bronz madalya alarak Nevşehir'e döndü.



Kapadokya Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler ise kazanmış oldukları madalyalardan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade ederken hedeflerinin Türkiye'nin en iyi şefleri olmak olduğunu söylediler.



GastroAntalya'dan madalyalar ile dönen öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ı ziyaret ederek madalya kazandıkları yemek ve tatlılardan ikram etti. - NEVŞEHİR