KAPADOKYA'NIN GÖZDESİ AKSARAY'I 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın gözdesi olarak adlandırılan tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Aksaray'daki başta Ihlara Vadisi olmak üzere Selime Katedrali, Sultanhanı Kervansarayı, Somuncu Baba Türbesi ve Müzesi, Öresin Han, Saratlı yeraltı şehirlerini 2021 yılında 1 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Aksaray Turizmciler Derneği Başkanı ve aynı zamanda Sultanhanı Belediye Başkanı olan Fahri Solak, 'Aksaray'ımız, Kapadokya bölgesinde en çok turist alan ikinci bölgedir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden aldığımız verilere göre şehrimizde 1 milyon yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl ise en az 2 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.

Kapadokya'nın başlangıç bölgesi olan Aksaray'daki Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali başta 'olmak üzere Saratlı yeraltı şehri, Örenis Han, Sultanhanı ile Somuncu Baba Türbesi ve Müzesi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Her yıl artarak devam eden ilginin sonucunda 2021 yılında bölgeyi yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Aksaray Turizmciler Derneği Başkanı Fahri Solak, hedeflerinin turist sayısını 2 milyona çıkarmak olduğunu belirtti. Aynı zamanda tarihi Sultanhanı'nın bulunduğu ve adını taşıyan ilçenin de belediye başkanlığı yapan Fahri Solak, "Aksaray'ımız, Kapadokya bölgesinde en çok turist alan ikinci bölgedir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden aldığımız verilere göre şehrimizde 1 milyon yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl ise en az 2 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz. ? dedi.

Ihlara Vadisi ile Narlıgöl'e yapılacak olan karşılama merkezinin çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Solak, 'İl dışından gelen yerli misafirlere önceden 'Aksaray'a neden gidiyorsunuz" diye soruyorlardı. Ama şu an da 2-3 gün içerisinde gezilecek turistik yerleri bitiremiyorlar. Şehrimiz doğasıyla, tarihiyle ve gastronomi alanıyla misafirlerini doyasıya ağırlıyor. Bunun yanında Ihlara Vadisi ile Narlıgöl'e karşılama merkezi yapılıyor. 2022 yılında Aksaray turizme damga vuracak. Gerçekten ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler Aksaray'ı gezmeye doyamıyor. Ayrıca Eskil ilçesinde Tuz Gölü kenarına güzel otantik çadırlar kuruldu. Bu çadırlarda ayda 2 bin Koreli turistin geleceği bir mekan oldu. Doğa harikası bir yer olduğu için gün batımı buradan izlenecek? diye konuştu.