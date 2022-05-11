Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde bahar yoğunluğu - Son Dakika
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Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde bahar yoğunluğu

11.05.2022 10:05
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde bahar yoğunluğu

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın incisi olarak adlandırılan tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi'nde, bahar yoğunluğu yaşanıyor.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın incisi olarak adlandırılan tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi'nde, bahar yoğunluğu yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler, 14 kilometre uzunluğundaki vadide yürüyüş yapıp, fotoğraf çekiliyor.

Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi, kaya oyma mekanları, kiliseleri ve bitki örtüsüyle Kapadokya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kapadokya güzergahı üzerinde olduğu için ilk olarak Ihlara Vadisi'ne gelen turistler, 394 basamaklı merdivenden inip, 14 kilometre uzunluğundaki vadiyi geziyor. Mikroklima özelliği de bulunan vadi, son dönemlerde Kore başta olmak üzere Paraguay ve Pakistanlı turistlerden yoğun talep görüyor.

İstanbul'dan vadiyi ziyarete gelen Sümeyra Uludağ, "Kapadokya bölgesine ziyaretinde ilk önce Ihlara Vadisi'ne uğradık. Daha gezinin başında çok güzel bir doğa harikası, yemyeşil yerle karşılaştık. Ülkemizin güzel yerlerinden bir tanesi herkesin gelip görmesini isterim. Genelde Anadolu'yu bozkır olarak biliyordum. Vadinin 3 kilometresinde gezip yürüyüş yaptık. Arkadaşlarımızla beraber fotoğraf çekildik. Gerçekten mis gibi dinlendirici bir havası var" dedi.

Ankara'dan gelen Ceyda Açıkgöz Usta ise, "İlk kez vadiye geliyorum ve böylesine inanılmaz bir doğayla iç içe bir yer beklemiyordum. İçerisinde kiliseler var, çok güzel yürüyüş yolları var. Kiliseleri tek tek gezip tarihi yerleri görmüş olduk. Çok keyifli bir gezi oldu. Melendiz Çayı kenarında çayımızı yudumlayıp, gezimizde bol bol fotoğraf çekindik" diye konuştu.


Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde bahar yoğunluğu
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde bahar yoğunluğu
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde bahar yoğunluğu
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde bahar yoğunluğu
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde bahar yoğunluğu
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde bahar yoğunluğu
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde bahar yoğunluğu
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde bahar yoğunluğu
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde bahar yoğunluğu
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde bahar yoğunluğu
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde bahar yoğunluğu
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde bahar yoğunluğu
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde bahar yoğunluğu
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde bahar yoğunluğu
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde bahar yoğunluğu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde bahar yoğunluğu - Son Dakika


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