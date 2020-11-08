Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'ne, Rus turist akını - Son Dakika

Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'ne, Rus turist akını

08.11.2020 08:22
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'ne, Rus turist akını, System.String[]

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın incisi olarak adlandırılan tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi, son günlerde Rus turistlerin akınına uğruyor.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın incisi olarak adlandırılan tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi, son günlerde Rus turistlerin akınına uğruyor. Turistler, 14 kilometre uzunluğundaki vadide fotoğraf çekilmeden ayrılmıyor. Rus turistlere rehberlik yapan Selim Ateş, "Sonbahar döneminde Ihlara Vadisi'ne başta Rusya olmak üzere, Ukrayna ve Pakistan'dan gelen ziyaretçiler ilgi gösteriyor' 'dedi.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi, kaya oyma mekanları, kiliseleri ve bitki örtüsüyle Kapadokya'yı gezmeye gelen yeril ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kapadokya güzergahı üzerinde olduğu için ilk olarak Ihlara Vadisi'ne gelen turistler, 394 basamaklı merdivenden inip, 14 kilometre uzunluğundaki vadiyi geziyor. Mikroklima özelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Ihlara Vadisi, son dönemlerde Rusya başta olmak üzere Ukrayna ve Pakistanlı turistlerden yoğun talep görüyor. Pandemi nedeniyle girişte ateşleri ölçülen turistler maskeyle vadiyi geziyor.

'RUS TURİSTLER AKIN EDİYOR' Rus turistlere rehberlik eden Selim Ateş, şunları söyledi: "Sonbahar döneminde Ihlara Vadisi'ne başta Rusya olmak üzere, Ukrayna ve Pakistan'dan gelen ziyaretçiler ilgi gösteriyor. Ihlara Kanyonu, dünyanın ikinci büyük kanyonudur. Birincisi Amerika'da Grand Kanyonu'dur. Ihlara Vadisi çok önemli bir yer. Bizans döneminde rahip ve rahibelerin inzivaya çekildiği ve yaşadığı bir yerdir. Bu yüzden diğer kanyonlardan çok daha farklıdır. Tam ortasından Melendiz Çayı geçiyor. Hasandağı'nın milyonlarca yıl önce patlaması ile Ihlara Vadisi oluşmuştur. Aşağıdan yukarı doğru 90 metre yüksekliği var. Burada 14 kilometre yürüyüş alanıyla onlarca kiliseler, manastırlar ve mağara içerişinde şırahanelerle erzak depoları bulunuyor. Burası bu özellikleriyle de dünyada tek kanyondur. Son günlerde Rus turistlerin adeta akınına uğruyor." MELENDİZ ÇAYI'NIN KENARINDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE TALEP YOĞUNDiğer bir tur rehberi Mustafa Balkış ise "Ihlara Vadisi mükemmel bir yer. Merdivenlerden inip, ilk önce ağaç altı ile Aziz Danyal Kilisesi'ni ziyaret ediyoruz. Ondan sonra 3 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıyoruz. Ortam bu mevsimde muhteşem. Gezdirdiğimiz yerli ve yabancı turistler çok memnun kalıyorlar. Aksaray'ın Ihlara Kanyonu aynı zamanda Kapadokya'nın giriş kapısı. Buradan giderken de Selime Katedrali'ni ziyaret edeceğiz. Melendiz Çayı'nın kenarında yeşil doğa yürüyüşü yapmak, turistlere çok büyük keyif veriyor" diye konuştu.

Kocaeli'den ziyarete gelen Seda Ulubaşı da vadiye ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini belirterek, "Buranın tarihini biliyordum. Fakat içinde gezip, görmek daha güzel oldu. Yabancı turistler, burada bayağı yoğun. Doğada gezip, bugünü ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekildik" dedi.


Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'ne, Rus turist akını
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'ne, Rus turist akını
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'ne, Rus turist akını
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'ne, Rus turist akını
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'ne, Rus turist akını
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'ne, Rus turist akını
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'ne, Rus turist akını
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'ne, Rus turist akını
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'ne, Rus turist akını
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'ne, Rus turist akını
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'ne, Rus turist akını
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'ne, Rus turist akını
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'ne, Rus turist akını
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'ne, Rus turist akını
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'ne, Rus turist akını

Kapadokya, Turizm, Ihlara, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'ne, Rus turist akını - Son Dakika


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