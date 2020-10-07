Kapadokya?nın incisi Ihlara Vadisi, pandemi sürecinde 62 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

Kapadokya?nın incisi Ihlara Vadisi, pandemi sürecinde 62 bin ziyaretçi ağırladı

07.10.2020 09:49
Kapadokya?nın incisi Ihlara Vadisi, pandemi sürecinde 62 bin ziyaretçi ağırladı, System.String[]

KAPADOKYA'nın incisi olarak bilinen tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi, pandemide yeni normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan bu yana 62 bin turisti ağırladı.

KAPADOKYA'nın incisi olarak bilinen  tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi, pandemide yeni normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan bu yana 62 bin turisti ağırladı. Vadinin girişinde kafe işleten Nafiz Köksal, " Türkiye'nin 81 ilinden Ihlara Vadisine gelenler var. Pandemi döneminde 62 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bu rakamlar pandemiye rağmen yüzümüzü güldürdü. Bundan sonrada daha iyi olacağına inanıyorum.ödedi.

Kapadokya, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi ile başlıyor. Bu nedenle de özellikle Kapadokya bölgesine gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, Ihlara Vadisi'ne de mutlaka uğruyor. Pandemi döneminde ise tedbirlerin alındığı vadide ateş ölçümü yapıldıktan sonra maskeyle yürüyüş yapılıyor. Kaya oyma mekanları, kiliseleri ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçi çeken 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi'ne 394 basamaklı merdivenle iniliyor."BU RAKAMLAR YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ"Pandemi sürecinde bir süre, sessiz kalan vadinin yeni normalleşme adımlarının ardından tekrar eski neşesine kavuşmaya başladığını anlatan Ihlara Vadisi girişinde kafe işletmecisi Nafiz Köksal, şunları söyledi: "Pandemi döneminden bir işletmeci olarak bir beklentim yoktu. Ama beklentimizin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Son zamanlarda Doğu Avrupa ülkeleri  ile Rusya'dan  turistler gelmeye başladı. Bunun yanında  yaz döneminde yurt dışından gelen gurbetçilerimiz, yoğun bir ilgi gösterdi. Türkiye'nin 81 ilinden Ihlara Vadisi'ne gelenler var. Pandemi döneminde 62 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bu rakamlar pandemiye rağmen yüzümüzü güldürdü. Bundan sonrada daha iyi olacağına inanıyorum." İstanbul'dan Ihlara'yı ziyarete gelen Filiz Çakıcı, '20 yıl öncede Kapadokya bölgesine ve  vadiye turla  gelmiştim. Şimdi ise eşimle beraber gelmek nasip oldu. Ihlara Vadisi inanılmaz güzel bir yer. Herkesin gerçekten mutlaka ölmeden önce, kesinlikle görmesi gereken bir yer. Hem tarihe hemde doğasıyla, iklimiyle muhteşem bir vadi. Burayı gerçekten çok beğendim ve hayran kaldım. 'dedi.

Eşi Nazım Çakıcı ise, "Aksaray ili içinde bulunan Ihlara Vadisi milattan sonra 9,10 ve 11'inci yüzyılda kurulmuş olan kiliseleriyle doğa harikası bir yer. Vadi içi yemyeşil ve çok güzel yürüyüş parkurları var. Melendiz çayı kenarında su ve kuş sesleri arasında doğayla baş baka kalarak gezinti yapmak çok güzel bir duydu. Ben buradan tüm Türkiye'de yaşan vatandaşlarımızın burayı mutlaka ziyaret etmeleri isterim.ö diye konuştu.


Kapadokya?nın incisi Ihlara Vadisi, pandemi sürecinde 62 bin ziyaretçi ağırladı
Kapadokya?nın incisi Ihlara Vadisi, pandemi sürecinde 62 bin ziyaretçi ağırladı
Kapadokya?nın incisi Ihlara Vadisi, pandemi sürecinde 62 bin ziyaretçi ağırladı
Kapadokya?nın incisi Ihlara Vadisi, pandemi sürecinde 62 bin ziyaretçi ağırladı
Kapadokya?nın incisi Ihlara Vadisi, pandemi sürecinde 62 bin ziyaretçi ağırladı
Kapadokya?nın incisi Ihlara Vadisi, pandemi sürecinde 62 bin ziyaretçi ağırladı
Kapadokya?nın incisi Ihlara Vadisi, pandemi sürecinde 62 bin ziyaretçi ağırladı
Kapadokya?nın incisi Ihlara Vadisi, pandemi sürecinde 62 bin ziyaretçi ağırladı
Kapadokya?nın incisi Ihlara Vadisi, pandemi sürecinde 62 bin ziyaretçi ağırladı
Kapadokya?nın incisi Ihlara Vadisi, pandemi sürecinde 62 bin ziyaretçi ağırladı
Kapadokya?nın incisi Ihlara Vadisi, pandemi sürecinde 62 bin ziyaretçi ağırladı
Kapadokya?nın incisi Ihlara Vadisi, pandemi sürecinde 62 bin ziyaretçi ağırladı
Kapadokya?nın incisi Ihlara Vadisi, pandemi sürecinde 62 bin ziyaretçi ağırladı
Kapadokya?nın incisi Ihlara Vadisi, pandemi sürecinde 62 bin ziyaretçi ağırladı
Kapadokya?nın incisi Ihlara Vadisi, pandemi sürecinde 62 bin ziyaretçi ağırladı

Kapadokya, Türkiye, Haziran, Ihlara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kapadokya?nın incisi Ihlara Vadisi, pandemi sürecinde 62 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

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