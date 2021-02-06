Kapadokya'nın keyfini tatilciler çıkarttı - Son Dakika

Kapadokya'nın keyfini tatilciler çıkarttı

06.02.2021 15:08

Kapadokya'nın keyfini tatilciler çıkarttı Sokağa çıkma kısıtlamasında Kapadokya'yı gezmenin mutluluğunu yaşadılar İçişleri Bakanlığı tarafından her hafta sonu olduğu gibi bu haftada 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının dün akşam başlamasının ardından Kapadokya bölgesini ziyarete gelen...

Kapadokya'nın keyfini tatilciler çıkarttı

Sokağa çıkma kısıtlamasında Kapadokya'yı gezmenin mutluluğunu yaşadılar

NEVŞEHİR - İçişleri Bakanlığı tarafından her hafta sonu olduğu gibi bu haftada 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının dün akşam başlamasının ardından Kapadokya bölgesini ziyarete gelen turistler peribacalarını gezmenin keyfini çıkarttı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler peribacalarını gezmenin keyfini çıkarttı. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesi başta olmak üzere, Paşabağları, Devrent vadisi ve Kızılçukur vadisini ziyaret eden turistler bu anları bol bol fotoğrafladı.

Ankara'da günübirlik Kapadokya bölgesini ziyarete geldiklerini ifade eden Leyla Dağkılıç, "Ankara'dan günübirlik geliyorum. Kapadokya bölgesine 12 yıl önce gelmiştim. Şuanda gerçekten Kapadokya eskisi gibi değil. Gerçekten çok güzel bir bölge" dedi.

Eşi ile birlikte Kapadokya bölgesine balayı tatil için geldiklerini ifade eden Özge Gonzalez özellikle balon turuna katılarak bölgeyi izlemek mükemmel dedi. Gonzalez, "Gerçekten Kapadokya bölgesi çok güzel bir yer. Eşimle buraya balayı için geldik ve buralara bayıldık. Her yer mükemmel. Özellikle Kapadokya bölgesine geldik fotoğraf çekinmek için ve çok eğleniyoruz. Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına katıldık ve manzaraya bayıldık" diye konuştu.

Kapadokya'nın keyfini tatilciler çıkarttı
Kapadokya'nın keyfini tatilciler çıkarttı
Kapadokya'nın keyfini tatilciler çıkarttı
Kapadokya'nın keyfini tatilciler çıkarttı

İçişleri Bakanlığı, Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kapadokya'nın keyfini tatilciler çıkarttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Lyon başkanı Aulas, kulüp için gelen 600 milyon euroluk teklifi reddetti Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu Göbeklitepe'de metal blok nöbeti devam ediyor! Kısıtlamaya rağmen akın akın geliyorlar Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak, ilk antrenmanında şov yaptı İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti Mehmetçiğin 3 bin metre yükseklikte eksi 30 derecedeki mücadelesi kamerada Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan rehavet uyarısı: Koronada üçüncü dalga her an yaşanabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı         
14:41
Erol Bulut, Fatih Terim'e karşı Süper Lig'de son 2 maçtır kaybetmiyor Erol Bulut, Fatih Terim'e karşı Süper Lig'de son 2 maçtır kaybetmiyor         
14:38
Kızına şiddet uygulayan kadınla ilgili Bakanlık açıklama yaptı: Avukatlarımız takip ediyor Kızına şiddet uygulayan kadınla ilgili Bakanlık açıklama yaptı: Avukatlarımız takip ediyor         
13:54
Katliam gibi kavgada hayatını kaybeden 7 kişi defnedilirken, jandarma bölgede kuş uçurtmadı Katliam gibi kavgada hayatını kaybeden 7 kişi defnedilirken, jandarma bölgede kuş uçurtmadı         
13:38
Müzayedede 27 bin euroya satılan köpek, yeni sahibinin koyunlarına çobanlık yapıyor Müzayedede 27 bin euroya satılan köpek, yeni sahibinin koyunlarına çobanlık yapıyor         
13:17
Fenerbahçe Beko'ya yenilen Zenit'ten Mesut Özil'li paylaşım: Play-off'larda görüşürüz Fenerbahçe Beko'ya yenilen Zenit'ten Mesut Özil'li paylaşım: Play-off'larda görüşürüz         
12:48
Muhalif lider Navalni'nin tutuklanmasını protesto eden Rus kadınlar, sosyal medyada kırmızı kombinlerini paylaştı Muhalif lider Navalni'nin tutuklanmasını protesto eden Rus kadınlar, sosyal medyada kırmızı kombinlerini paylaştı         
12:00
Şeyma Subaşı ile aynı skeçte oynayan Şevki Özcan yıllar sonra o anları anlattı Şeyma Subaşı ile aynı skeçte oynayan Şevki Özcan yıllar sonra o anları anlattı         
11:27
Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu         
10:48
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyonun olduğu illerle ilgili kısıtlamalar yapılabilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyonun olduğu illerle ilgili kısıtlamalar yapılabilir         
10:38
Ekspertiz raporunda tek parça değişeni var denilen otomobilin yarısı başka otomobile ait çıktı Ekspertiz raporunda tek parça değişeni var denilen otomobilin yarısı başka otomobile ait çıktı         
10:01
Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor         
09:19
Türkiye'de bir banka daha kuruldu Türkiye'de bir banka daha kuruldu         
09:10
Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi         
08:51
Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu         
07:38
Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım         
22:54
Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2021 15:23:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapadokya'nın keyfini tatilciler çıkarttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei