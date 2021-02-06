Kapadokya'nın keyfini tatilciler çıkarttı - Son Dakika

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Kapadokya'nın keyfini tatilciler çıkarttı

Sokağa çıkma kısıtlamasında Kapadokya'yı gezmenin mutluluğunu yaşadılar

NEVŞEHİR - İçişleri Bakanlığı tarafından her hafta sonu olduğu gibi bu haftada 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının dün akşam başlamasının ardından Kapadokya bölgesini ziyarete gelen turistler peribacalarını gezmenin keyfini çıkarttı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler peribacalarını gezmenin keyfini çıkarttı. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesi başta olmak üzere, Paşabağları, Devrent vadisi ve Kızılçukur vadisini ziyaret eden turistler bu anları bol bol fotoğrafladı.

Ankara'da günübirlik Kapadokya bölgesini ziyarete geldiklerini ifade eden Leyla Dağkılıç, "Ankara'dan günübirlik geliyorum. Kapadokya bölgesine 12 yıl önce gelmiştim. Şuanda gerçekten Kapadokya eskisi gibi değil. Gerçekten çok güzel bir bölge" dedi.

Eşi ile birlikte Kapadokya bölgesine balayı tatil için geldiklerini ifade eden Özge Gonzalez özellikle balon turuna katılarak bölgeyi izlemek mükemmel dedi. Gonzalez, "Gerçekten Kapadokya bölgesi çok güzel bir yer. Eşimle buraya balayı için geldik ve buralara bayıldık. Her yer mükemmel. Özellikle Kapadokya bölgesine geldik fotoğraf çekinmek için ve çok eğleniyoruz. Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına katıldık ve manzaraya bayıldık" diye konuştu.