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KAPADOKYA'NIN 'MEŞHUR BALONU' İSTANBUL'DA HAVALANDI - Son Dakika

KAPADOKYA'NIN 'MEŞHUR BALONU' İSTANBUL'DA HAVALANDI

23.12.2021 15:30

KAPADOKYA'nın meşhur balonları 'Nevşehirliler Buluşması'nda' İstanbullular ile buluştu.

KAPADOKYA'nın meşhur balonları 'Nevşehirliler Buluşması'nda' İstanbullular ile buluştu. Bağlı uçuş gerçekleştirilen balonu görenler ilgi gösterdi.

Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 'Nevşehirliler Buluşması' için Kapadokya'dan balon getirildi. Görenler balona ilgi gösterdi. Bağlı olarak uçuş gerçekleştiren balon aynı anda en fazla 5 kişi alabiliyor. Etkinlik alanında aynı zamanda Nevşehir'e özgü lezzetler de bulunuyor. 23 Aralık'ta başlayan Nevşehirliler Buluşması 26 Aralık akşamı son bulacak. Nevşehirliler Buluşması'na gelmek isteyenler İstanbulkart ile ücretsiz giriş yapabiliyor.

"BALONLARA BEN DE BİNMEK İSTİYORDUM BALON AYAĞIMA GELDİ"

Nihan Ayşe Atamdede "Kapadokya'ya ait, Kapadokya'ya özgü olan balon deneyimini burada deneyimleme şansımız olacak. İstanbulluyum ama annem Niğdeli yani Nevşehir bölgesinden. Ben hiç hayatımda balona binmedim. Burada bineceğim için çok mutluyum. Kapadokya'ya da hiç gitmedim. Her zaman bu balonları deneyimleme isteğim olmuştu. Turistlerin bile akın ettiği bu Kapadokya'yı ve balonlara da ben de inşallah bir gün binerim diyordum ve bu balonlar ayağımıza geldi" dedi.

"BU BALONU KAPADOKYA'DAN GETİRDİK"

Balonun sahibi Taner Kavcı "Biz bu balonu Kapadokya'dan getirdik. Nevşehirliler buluşması için buradayız. Kapadokya'daki en küçük ticari balon bu. Şu an bağlı uçuş yapıyoruz. Prosedürlere göre 30 metre yükseklikte uçuyoruz ama Kapadokya'da serbest uçuyoruz. Görenler şaşırıyor, ilgi büyük. Gelen herkes binebilecek ama bizim için önemli olan emniyet. Emniyeti sağladığımız sürece misafirlerimizi uçurmaya çalışacağız" dedi.

"NEVŞEHİR'E ÖZGÜ TESTİ KEBABI VE KUZU TANDIR VAR"

Yöresel yemek stant sahibi Mehmet Nusret, "Nevşehir'in özel testi kebabı var yöresel. Nevşehir'in özel yöresel yemeklerinde olan testi kebabı var. Güveçte yapılmaktadır. Kuzu tandır var. O da Nevşehir'e ait bir lezzet" diye konuştu.

KAPADOKYA'NIN 'MEŞHUR BALONU' İSTANBUL'DA HAVALANDI
KAPADOKYA'NIN 'MEŞHUR BALONU' İSTANBUL'DA HAVALANDI
KAPADOKYA'NIN 'MEŞHUR BALONU' İSTANBUL'DA HAVALANDI
KAPADOKYA'NIN 'MEŞHUR BALONU' İSTANBUL'DA HAVALANDI
KAPADOKYA'NIN 'MEŞHUR BALONU' İSTANBUL'DA HAVALANDI
KAPADOKYA'NIN 'MEŞHUR BALONU' İSTANBUL'DA HAVALANDI
KAPADOKYA'NIN 'MEŞHUR BALONU' İSTANBUL'DA HAVALANDI
KAPADOKYA'NIN 'MEŞHUR BALONU' İSTANBUL'DA HAVALANDI
KAPADOKYA'NIN 'MEŞHUR BALONU' İSTANBUL'DA HAVALANDI
KAPADOKYA'NIN 'MEŞHUR BALONU' İSTANBUL'DA HAVALANDI
KAPADOKYA'NIN 'MEŞHUR BALONU' İSTANBUL'DA HAVALANDI

Kapadokya, Nevşehir, Maltepe, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAPADOKYA'NIN 'MEŞHUR BALONU' İSTANBUL'DA HAVALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAPADOKYA'NIN 'MEŞHUR BALONU' İSTANBUL'DA HAVALANDI - Son Dakika
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