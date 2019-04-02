Son Dakika Haberleri: Kapadokya'nın Rehberleri Hititler'i Tanıdı

Kapadokya'nın Rehberleri Hititler'i Tanıdı

1 saat önce

Nevşehir Rehberler Odası tarafından Kapadokya'daki turist rehberlerine yönelik Çorum'da program düzenlendi.

Kapadokya'nın Rehberleri Hititler'i Tanıdı, System.String[]
Nevşehir Rehberler Odası tarafından Kapadokya'daki turist rehberlerine yönelik Çorum'da program düzenlendi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki profesyonel turist rehberlerinin Hitit Medeniyeti'ni yakından tanımasını sağlamak amacıyla düzenlenen program kapsamında kente gelen 37 rehber ile turizm seyahat acentelerinin temsilcileri, önce kentin tarihi ve turistik alanlarını gezdi.

Boğazkale ilçesindeki Hititlerin başkenti Hattuşa ile Alacahöyük ören yerlerinin yanı sıra Çorum, Boğazkale ve Alacahöyük müzelerini ziyaret eden gruba, Çorum Müzesi konferans salonunda Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Özlem Sir Gavaz tarafından Hitit tarihi, kültürü ve sanatıyla ilgili bilgi verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:14 Kaynak: AA

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