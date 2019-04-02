Kapadokya'nın Rehberleri Hititler'i Tanıdı

Nevşehir Rehberler Odası tarafından Kapadokya'daki turist rehberlerine yönelik Çorum'da program düzenlendi.

Nevşehir Rehberler Odası tarafından Kapadokya'daki turist rehberlerine yönelik Çorum'da program düzenlendi.



Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki profesyonel turist rehberlerinin Hitit Medeniyeti'ni yakından tanımasını sağlamak amacıyla düzenlenen program kapsamında kente gelen 37 rehber ile turizm seyahat acentelerinin temsilcileri, önce kentin tarihi ve turistik alanlarını gezdi.



Boğazkale ilçesindeki Hititlerin başkenti Hattuşa ile Alacahöyük ören yerlerinin yanı sıra Çorum, Boğazkale ve Alacahöyük müzelerini ziyaret eden gruba, Çorum Müzesi konferans salonunda Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Özlem Sir Gavaz tarafından Hitit tarihi, kültürü ve sanatıyla ilgili bilgi verildi.

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