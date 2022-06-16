Kapadokya Teknopark genişliyor - Son Dakika
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Kapadokya Teknopark genişliyor

16.06.2022 15:20

Kapadokya Teknopark genişliyor Nevşehir'deki teknoloji tabanlı girişimcilere daha kaliteli bir ortamda, müstakil bir teknoloji kampüsü alanında hizmet vermek, sıcak hava balonu üretimi ve ponza sektörleri başta olmak üzere bölgesel kümelenmeleri desteklemek maksadı ile Kapadokya...

Kapadokya Teknopark genişliyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'deki teknoloji tabanlı girişimcilere daha kaliteli bir ortamda, müstakil bir teknoloji kampüsü alanında hizmet vermek, sıcak hava balonu üretimi ve ponza sektörleri başta olmak üzere bölgesel kümelenmeleri desteklemek maksadı ile Kapadokya Teknopark tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan ek alan müracaatı kabul edildi ve yeni alan Resmi Gazetede yayınlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü ve Kapadokya Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semih Aktekin; "Nevşehir'imizin güzide teknoparkı olan Kapadokya Teknopark, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kampüs alanında kendisine tahsisli yaklaşık 17 dönümlük bir arazi üzerinde hizmet vermektedir. Kapadokya Teknopark'ta araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten 40'a yakın firma Bilişim, Yazılım, Savunma, Makine, Sanal Gerçeklik ve Biyoteknoloji konularında çalışmaktadır. Kapadokya Teknopark halihazırda yüzde 85 oranında bir doluluğa sahiptir ve her geçen gün artan girişimci ilgisi söz konusudur. Bunlara ilave olarak 2021 yılından itibaren CAPPIN2C markası ile teknoloji tabanlı girişimcilere özel kuluçka programları uygulamakta, Labadokya markası ile hızlı prototipleme ve güncel teknolojilere erişim konularında hizmetler sunmaktadır. Kapadokya Teknopark'ın oluşturduğu bu nitelikli ekosistemin kendine has bir teknoloji kampüsüne ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu maksatla üniversitemize ait olan, yeni açılacak çevre yolun üzerinde, kampüs alanının kuzey bölümünde yer alan 63 dönümlük bir araziyi Kapadokya Teknopark'a tahsis ettik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da bu alanı ek alan olarak onayladı. İlan edilen bu bölgede, Nevşehir'in başarılı girişimcilerine daha kaliteli bir ortamda girişimcilik hizmetleri sunulacaktır. Bununla birlikte ilan ettiğimiz bu alanda sıcak hava balonu üreten firmaları kümelemeyi arzu etmekteyiz, bu maksatla çalışmalarımızda önemli mesafe de kat etmiş durumdayız. Çok yakın zamanda Nevşehir'e yakışır uluslararası bağlantıları güçlü bir teknoloji kampüsü inşa etmeyi hedefliyoruz. İlan edilen ek alanın başta Nevşehir halkı olmak üzere tüm bölgeye hayırlar getirmesini diliyor, süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kapadokya Teknopark genişliyor
Kapadokya Teknopark genişliyor
Kapadokya Teknopark genişliyor
Kapadokya Teknopark genişliyor
Kapadokya Teknopark genişliyor
Kapadokya Teknopark genişliyor

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Kapadokya Üniversitesi 'Geleneksel Liseliler Arası Öykü Yarışması' sonuçlandı Kapadokya Üniversitesi 'Geleneksel Liseliler Arası Öykü Yarışması' sonuçlandı
Kaynak: İHA

Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya Teknopark genişliyor - Son Dakika

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