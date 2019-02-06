Son Dakika Haberleri: Kapadokya Treni Projesi"

Kapadokya Treni Projesi"

1 saat önce

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri merkezli "Kapadokya Treni Projesi" ile İç Anadolu turizmine ayrı bir misyon kazandıracaklarını bildirdi.

Kapadokya Treni Projesi
AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri merkezli "Kapadokya Treni Projesi" ile İç Anadolu turizmine ayrı bir misyon kazandıracaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerli ve yabancı turistlerin tarihi mekanları gezebilmeleri amacıyla "Kapadokya Treni Projesi" hayata geçirilecek.

Başkan Memduh Büyükkılıç, projeyle ilgili şunları kaydetti:

"Kapadokya Treni turu, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşacak. Proje özellikle 18-25 yaş arası gençlerin günübirlik veya 2 günlük hafta sonu tatili için gittiği Kayseri ve Kapadokya, en çok ziyaret edilen yerlerden biri haline gelecek. Türkiye'nin dört bir tarafı demir ağlarla örülürken, en eski demiryolu hatlarından biri olan Kayseri tren hattı, turizme alternatif oluşturacak. Kış turizmi açısından Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistleri Kayseri'ye çekmektedir. Bu turla Kayseri'de yer alan 4 medeniyetin buluştuğu tarihi mekanlar da tanıtılmış olacak. Proje, doğa ve fotoğraf meraklılarının da ilgi odağı olacak. Trenin mevcut vagonları dışında tur şirketleri ile yıllık plan ile vagon kiralaması yapılacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:07 Kaynak: AA

İç Anadolu, Kayseri, Memduh Büyükkılıç, Kapadokya, Ekonomi
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