Kapadokya, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor - Son Dakika
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Kapadokya, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor

7 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve dünyanın dört bir tarafından Türkiye'ye gelen turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'yı yılın ilk iki ayında 265 bin 266 turist ziyaret etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve dünyanın dört bir tarafından Türkiye'ye gelen turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'yı yılın ilk iki ayında 265 bin 266 turist ziyaret etti.

Peribacaları, kayadan oyma tarihi kiliseleri, yer altı kent yerleşimleri ile sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli etkinlikleriyle Türkiye'nin en önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki turistik merkezleri, ocak ve şubat aylarında 64 bin 461'i müze kartlı olmak üzere 265 bin 266 yerli ve yabancı turist gezdi.

Ocakta 159 bin 245, şubatta 106 bin 21 turistin ağırlandığı bölgede en çok ziyaret 98 bin 148 kişiyle Göreme Açık Hava Müzesine gerçekleştirildi.

Listede ikinci sırada 51 bin 559 turistin gezdiği Zelve Ören Yeri, üçüncü sırada da 43 bin 690 ziyaretçi ile Kaymaklı Yeraltı Şehri yer aldı.

Bölgede en çok turist alan beldelerden Uçhisar'ın Belediye Başkanı Osman Süslü, AA muhabirine, bölgeyi ziyaret eden turistlerin nisan ve mayıs ayı itibariyle artış göstermeye başlayacağına inandığını belirtti.

Kapadokya'da, yılın tüm aylarında turizm sektörünün hizmet sunduğunu dile getiren Süslü, "2019 turizm sezonu açısından oldukça verimli geçti. Önümüzdeki sezondan da umutluyuz. Bölgemizin kültürel yapısı, doğal dokusu ve tarihi zenginlikleri konuklarımız için dikkat çekici. Sıcak hava balonculuğunun da önemli bir potansiyele sahip olması bölge turizmine hareket katıyor." dedi.

Kapadokya, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:06 Kaynak: AA
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